Время летать: Украинская бегунья очаровала мотивирующим фото

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Ольга Ляхова
Ольга Ляхова / instagram.com/olga.lyakhovaya

Украинская легкоатлетка Ольга Ляхова опубликовала на своей странице в Instagram мотивирующее фото во время тренировки.

Ольга Ляхова специализируется на беге на средние дистанции.

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На фотографии – зрелищный кадр спортсменки во время бега.

Время летать. Всем – хорошего настроения,
– подписала фото бегунка.

Из последних побед легкоатлетки – бронза на этапе "Бриллиантовой лиги" в беге на 800 метров.

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Теги: Новости Спорта Спорт
Источник: 24 канал
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