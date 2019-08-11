Время летать: Украинская бегунья очаровала мотивирующим фото
Украинская легкоатлетка Ольга Ляхова опубликовала на своей странице в Instagram мотивирующее фото во время тренировки.
Ольга Ляхова специализируется на беге на средние дистанции.
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На фотографии – зрелищный кадр спортсменки во время бега.
Время летать. Всем – хорошего настроения,
– подписала фото бегунка.
Из последних побед легкоатлетки – бронза на этапе "Бриллиантовой лиги" в беге на 800 метров.
Источник: 24 канал
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