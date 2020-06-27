Непобедимый американский боксер Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО) жестко раскритиковал рейтинг лучших полусредневесов всех времен. Он считает, что эти списки составляют некомпетентные люди.

Свое мнение Мейвезер рассказал в комментарии для YouTube-канала Fight Hype.

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Некомпетентные эксперты

По словам боксера, однажды ему показали такой рейтинг лучших полусредневесов всех времен. Эксперты поставили Шугара Рэя Леонарда на первое место. Боксер возмущенно ответил, мол, как можно его было поставить на вершину, если он проиграл легковесу Роберто Дюрану.

Также Флойд вспомнил его бой с Маркесом, который проходил в промежуточном весе. Но тот же Маркес нокаутировал третьего номера в рейтинге – Мэнни Пакьяо. Боксер считает, что так они пытались сказать, что на самом деле Хуан Маркес был слишком слаб для американца.

Все эти рейтинги в наше время – это безумие. Если ты эксперт, то сделай домашнее задание перед тем, как говорить на определенные темы в боксе,

– заявил Мейвезер.