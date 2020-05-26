"Все начинают со мной драку": украинский баскетболист рассказал о реалиях НБА
Украинский баскетболист Алексей Лень выступает за американский клуб "Сакраменто". Лень рассказал об адаптации в новой команде НБА и участие в драках во время матчей.
Лень хочет остаться в "Сакраменто"
26-летний баскетболист, который играет в "Сакраменто" на позиции центрового, принял участие в прямом эфире на странице Ukrainebasket.
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Лень рассказал, что ему было легко влиться в новый коллектив в "Сакраменто". Его роль в новой команде практически не изменилась.
По словам украинца, в "Сакраменто" ему не позволяют бросать трехочковые.
Но я мог менять игру "Сакраменто" в защите, и это помогло команде выиграть 12 из 15 последних игр – и это самое главное,
– заявил Алексей.
Лень выражает желание остаться в "Сакраменто". "Мне там все понравилось. Но пока рано говорить, похоже на то, что сезон будет восстанавливаться и надо к этому готовиться", – отметил баскетболист.
Мы из Украины всегда за себя постоим
Также украинец прокомментировал частые драки в матчах НБА.
Я обычно играю в свою игру и в основном все начинают со мной драку. Мы из Украины всегда за себя постоим. Я никогда не начинаю первым и всегда умею за себя постоять,
– заявил Лень.
Алексей рассказал, что тренер "Сакраменто" Люк Уолтон поддерживает его.
"Он совершенно не был против этого, не стоит забывать, что он из старого баскетбола, играл с Коби Брайантом в начале 2000-х, когда баскетбол был намного жестче", – рассказал Лень.
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Он считает, что жесткие моменты поднимают боевой дух команды.
"В первые годы у меня были драки и с одним из близнецов Моррис и была драка с Ченнингом Фраем. Сейчас баскетбол изменился и уже стал не такой физический. Сейчас больше бей-беги-бросай", – подытожил Лень.
Что известно о Лене
- Алексей перешел в "Сакраменто" зимой 2020 года. За "Кингз" украинец провел 9 матчей. При средних 17 минут на паркете Лень набирал 6,6 очка.
- "Сакраменто" идет 11-м в западной конференции с результатом 28 побед и 36 поражений. "Пеликанс" имеют такие же показатели.
- До этого 26-летний Лень выступал за "Финикс" и "Атланту".