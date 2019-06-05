Все ближайшие матчи под эгидой УЕФА начнутся с минуты молчания

Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение начинать матчи под эгидой организации с минуты молчания в память об умершем экс-президенте организации Леннарте Юханссоне.

В знак уважения к признанному лидеру, УЕФА объявит минуту молчания на всех матчах Лиги наций, Европейской квалификации и молодежного первенства Европы, которые пройдут на этой неделе, информирует пресс-служба союза футбольных ассоциаций Европы.

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Президент УЕФА Александер Чеферин выразил соболезнования родным Юханссона.

"УЕФА и европейский футбол глубоко расстроены смертью Леннарта Юханссона. Я хотел бы выразить свои искренние соболезнования его семье и близким, а также Шведской футбольной ассоциации в связи с тяжелой утратой. Леннарта всегда будут помнить как дальновидного лидера и создателя Лиги чемпионов", – заявил Чеферин.

Напомним, Юханссон был главой УЕФА с 1990-го по 2007 год. Он умер в среду, 5 июня, в возрасте 89 лет.

Сборная Украины свои матчи проведет на "Арене Львов". 7 июня украинцы сыграют против Сербии, а 10-го – против Люксембурга.

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