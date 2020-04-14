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Все футболисты итальянского клуба выздоровели от коронавируса

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Маноло Габбьядини / goal.com

В итальянской "Сампдории" все футболисты вылечились от коронавируса. В команде COVID-19 был подтвержден у шести игроков.

Хорошие новости сообщил главный тренер генуэзцев Клаудио Раньери, информирует Radio Anch'io Sport.

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"Все наши игроки вылечились. Было неприятно слышать, что они заболели, но здорово, что мне удавалось общаться с каждым из них", – признался Раньери.

В марте положительный тест на коронавирус сдали:

  • Маноло Габбьядини;
  • Альбин Экдаль;
  • Мортен Торсби;
  • Антонио Ла Гумина;
  • Фабио Депаоли;
  • Бартош Берешински.

Маноло Габбьядини стал вторым футболистом из Серии А, заразившимся COVID-19, вслед за Даниэле Ругани из "Ювентуса".

Кстати УЕФА меняет формат Лиги чемпионов и Лиги Европы

Чемпионат Италии бессрочно приостановлен из-за пандемии коронавируса. Восстановление матчей Серии А отложено на неопределенный срок.

В Италии продлили карантин для спортивных соревнований на неопределенный срок.

По состоянию на 14 апреля в Италии подтверждено 159 516 случаев заражения коронавирусом. Умерло 20 465 человек.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Футбол Серия А
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