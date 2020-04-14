Все футболисты итальянского клуба выздоровели от коронавируса
В итальянской "Сампдории" все футболисты вылечились от коронавируса. В команде COVID-19 был подтвержден у шести игроков.
Хорошие новости сообщил главный тренер генуэзцев Клаудио Раньери, информирует Radio Anch'io Sport.
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"Все наши игроки вылечились. Было неприятно слышать, что они заболели, но здорово, что мне удавалось общаться с каждым из них", – признался Раньери.
В марте положительный тест на коронавирус сдали:
- Маноло Габбьядини;
- Альбин Экдаль;
- Мортен Торсби;
- Антонио Ла Гумина;
- Фабио Депаоли;
- Бартош Берешински.
Маноло Габбьядини стал вторым футболистом из Серии А, заразившимся COVID-19, вслед за Даниэле Ругани из "Ювентуса".
Кстати УЕФА меняет формат Лиги чемпионов и Лиги Европы
Чемпионат Италии бессрочно приостановлен из-за пандемии коронавируса. Восстановление матчей Серии А отложено на неопределенный срок.
В Италии продлили карантин для спортивных соревнований на неопределенный срок.
По состоянию на 14 апреля в Италии подтверждено 159 516 случаев заражения коронавирусом. Умерло 20 465 человек.
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