Все голы сборной Украины в отборе на Евро-2020: видео

Сборная Украины не проиграла ни одного матча в отборе на Евро-2020. При этом подопечные Андрея Шевченко отличились 17 раз в воротах соперника.

Украинцы забивали в семи матчах из восьми, не забив лишь в первой игре с португальцами.

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Предлагаем вспомнить все 17 голов, которые забили игроки сборной Украины (или же их соперники в свои ворота). За сборную Украины забивали Роман Яремчук (четыре гола), Виктор Цыганков (трижды), Руслан Малиновский (трижды), Евгений Коноплянка (дважды), Александр Зинченко, Марлос, Андрей Ярмоленко и Артем Беседин. Еще один раз в свои ворота забил Жерсон Родригеш из Люксембурга.

Видео голов сборной Украины в отборе на Евро-2020

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