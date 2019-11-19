Все голы сборной Украины в отборе на Евро-2020: видео
Сборная Украины не проиграла ни одного матча в отборе на Евро-2020. При этом подопечные Андрея Шевченко отличились 17 раз в воротах соперника.
Украинцы забивали в семи матчах из восьми, не забив лишь в первой игре с португальцами.
Читайте также: Кто из украинских футболистов добывал путевку на Евро-2020: имена героев
Предлагаем вспомнить все 17 голов, которые забили игроки сборной Украины (или же их соперники в свои ворота). За сборную Украины забивали Роман Яремчук (четыре гола), Виктор Цыганков (трижды), Руслан Малиновский (трижды), Евгений Коноплянка (дважды), Александр Зинченко, Марлос, Андрей Ярмоленко и Артем Беседин. Еще один раз в свои ворота забил Жерсон Родригеш из Люксембурга.
Видео голов сборной Украины в отборе на Евро-2020
*если видео не открывается, его можно просмотреть по ссылке