Все хотят боксировать с Ломаченко, все думают, что он уязвим, – менеджер украинца

Эгис Климас, который является менеджером чемпиона мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василия Ломаченко, рассказал о начале сотрудничества с украинским боксером.

Климас вспомнил, что в начале карьеры было сложно найти соперника для украинца. Теперь же все хотят боя с Василием.

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"В начале было очень сложно находить соперников для Ломаченко. Никто не хочет боксировать с парнем, у которого рекорд 5-1 или 3-1. Но сейчас Василий возглавляет рейтинг p4p (Термин для бойца, который признан лучшим независимо от весовой категории, – Спорт24)", – сказал Климас.

Каждый знает, что бой с Ломаченко сейчас принесет много денег. Думаю, сейчас это сделать немного проще, чем раньше, потому что сейчас все хотят боксировать с Василием. В бою с Марриагой у Василия было рассечение, тогда все поняли, что он не машина, а человек, у него тоже есть кровь. Линарес смог его поймать и отправить в нокдаун. Теперь все думают, что Ломаченко уязвим,

– отметил менеджер Ломаченко.

"Сейчас соперники думают, что после победы над Ломаченко смогут поставить свое имя выше его. Сейчас проще найти соперника для Василия", – добавил Климас.

Спорт 24 сообщал, что следующий бой Ломаченко официально состоится 12 апреля 2019 года против Энтони Кролла. Стороны договорились без проведения торгов, которые переносились несколько раз.

Также сразу после официального объявления об этом бое, букмекеры начали прием ставок. Василий Ломаченко является фаворитом в этом бою. При этом почти абсолютным.

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