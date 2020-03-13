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Все матчи чемпионата Англии официально приостановлены до 4 апреля

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Английская Премьер-лига и турниры, проходящие под эгидой Английской футбольной лиги (начиная с Чемпионшипа и ниже) будут прекращены как минимум до 4 апреля из-за коронавируса.

Заседание правления EFL одобрило это решение единогласно. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс отметил: "Прежде всего, мы желаем Микелю Артети и Каллум Хадсону-Одои скорейшего выздоровления, а также всем остальным, пострадавшим от COVID-19. В этой беспрецедентной ситуации мы тесно сотрудничаем с нашими клубами, правительством и ФА".

В частном порядке официальные лица считают маловероятным, что турниры будут восстановлены именно 4 апреля.

  • Из-за пандемии коронавируса уже были приостановлены чемпионаты Италии, Испании и Франции. Матчи без зрителей пройдут в Германии, Украине, Польше, Грузии, Румынии и других странах.
  • Футболисты "Ювентуса" и "Интера" отправились на карантин после того, как положительный тест на COVID-19 сдал центрбэк "Юве" Даниэле Ругани.
  • Также у главного тренера лондонского "Арсенала" Микеля Артети подтвердили заболевание коронавирусом. Поэтому тренировочную базу "канониров" временно закроют, а штаб клуба самоизолируют. 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Футбол АПЛ Спорт
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