Все матчи чемпионата Англии официально приостановлены до 4 апреля

Английская Премьер-лига и турниры, проходящие под эгидой Английской футбольной лиги (начиная с Чемпионшипа и ниже) будут прекращены как минимум до 4 апреля из-за коронавируса.

Заседание правления EFL одобрило это решение единогласно. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England



Full statement: https://t.co/XcDyzBp4Ol pic.twitter.com/cmYjoY3LRR — Premier League (@premierleague) March 13, 2020

Исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс отметил: "Прежде всего, мы желаем Микелю Артети и Каллум Хадсону-Одои скорейшего выздоровления, а также всем остальным, пострадавшим от COVID-19. В этой беспрецедентной ситуации мы тесно сотрудничаем с нашими клубами, правительством и ФА".

В частном порядке официальные лица считают маловероятным, что турниры будут восстановлены именно 4 апреля.

Из-за пандемии коронавируса уже были приостановлены чемпионаты Италии, Испании и Франции. Матчи без зрителей пройдут в Германии, Украине, Польше, Грузии, Румынии и других странах.

Футболисты "Ювентуса" и "Интера" отправились на карантин после того, как положительный тест на COVID-19 сдал центрбэк "Юве" Даниэле Ругани.

Также у главного тренера лондонского "Арсенала" Микеля Артети подтвердили заболевание коронавирусом. Поэтому тренировочную базу "канониров" временно закроют, а штаб клуба самоизолируют.

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