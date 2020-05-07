Все перечеркнул: Стаховский назвал причину, почему Тимощук отправился работать в Россию

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский высказал свое мнение о работе украинского экс-футболиста Анатолия Тимощука в российском "Зените".

Об этом он рассказал в интервью Tribuna.com.

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"Тимощук – легенда украинского футбола. Он перечеркнул все это этим переходом, сделал свой выбор. В Украине его не воспринимают позитивно, это те последствия, которые он несет за свой выбор. Ему с этим надо будет жить. Возглавить сборную – без шансов, работать в Украине с этим – очень трудно.

Когда узнал, что он едет туда, сразу спросил: "А нафига?" Он сказал, что предложений нет. В другие клубы не приглашали. Нужно понимать, что у него есть определенные личные проблемы. Если он был бы в нормальных отношениях с семьей, то ему это было не нужно. Чтобы мы понимали, в Германии закон немножко другой. Я не уверен, что у него осталось много денег, чтобы он мог спокойно сидеть и говорить, что все в порядке,

– отметил Стаховский.

Теннисист подчеркнул, что у него "двойные стандарты" относительно этой ситуации, поскольку Тимощук является его другом: "Мне трудно его хейтить. Мне не нравится, что он там. Я не сторонник этого, но что я могу сделать? Просто говорю: "Чувак, это твоя жизнь и твой выбор".

К слову, Анатолий Тимощук является рекордсменом сборной Украины по матчам в составе национальной команды – 144.

Ранее Сергей Стаховский прокомментировал выход российского фильма о церквях с участием боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика. Украинцы снялись в пропагандистском фильме, который обнародовал один из монастырей Русской православной церкви.

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