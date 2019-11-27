Все равно мы когда-то помиримся с Россией, – глава федерации биатлона Украины

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Владимир Брынзак / ua.tribuna.com

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поделился мнением относительно употребления допинга российскими спортсменами. Спортсмены из многих стран часто говорят о допинге в России. Зато Украина заняла нейтральную позицию.

Брынзак утверждает, что в России не только плохие люди, а также есть нормальные спортсмены и болельщики, которые поддерживают украинцев.

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Моя позиция такова: в России не только плохие и негативные люди. Я не за это. Есть и спортсмены нормальные, которых мы знаем и общаемся. Когда приезжаем в Контиолахти, там много российских болельщиков, которые искренне поддерживают наших биатлонистов.

У нас поддерживают идею, что мы должны освистывать и гнобить русских. Но если они нормальные люди, то почему это нужно делать? Все равно мы когда-то помиримся и будем мирно жить,
– рассказал Брынзак в интервью Tribunа.com.

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Вместе с тем президент федерации биатлона уверен, что в России есть проблемы с допингом, как и в Украине.

Конечно есть. Это никто не скрывает. И у нас был, хоть и не на официальном уровне. Тот же Сергей  Седнев (Спорт - 24) сам нарушил антидопинговые правила, когда увидел, что результаты у него падают. С проблемами России с допингом пусть разбираются специалисты. Если ее признают виновной, то тогда и накажут,
– резюмировал Брынзак.

Также он привел в пример Ольгу Абрамову, которую обвинили в употреблении допинга, однако она выиграла суд.

Мы видели, что она нарушала антидопинговые правила – наняли адвокатов на свои деньги, которые выиграли для нас суд. Ей сняли обвинения в допинге, это первый случай, когда в биатлоне такое кто-то сумел сделать. В России пока ни разу не боролись за своих спортсменов,
– добавил глава ФБУ.

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Новый биатлонный сезон начнется в субботу, 30 ноября, в шведском Эстерсунде. Первой гонкой будет одиночная смешанная эстафета.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Новости биатлона
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