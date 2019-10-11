Все субботние заезды Гран-при Японии отменены из-за тайфуна Хагибис

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Все субботние заезды Гран-при Японии отменены из-за тайфуна Хагибис
Все субботние заезды Гран-при Японии отменены из-за тайфуна Хагибис / formula1.com

На Гран-при Японии отменены все субботние мероприятия из-за погодных условий. В город Судзука, где пройдет гонка, приближается тайфун Хагибис.

В связи с приближением тайфуна в FIA приняли решение отменить все мероприятия гран-при Японии, назначенные на субботу, 12 октября. Трасса будет полностью закрыта для зрителей и прессы.

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Это решение означает, что у команд и пилотов будет всего две тренировки, на которых они будут готовиться к квалификационной сессии.

Таким образом, третья тренировочная сессия полностью отменена, а квалификация пройдет утром в воскресенье, в 04:00 по киевскому времени. Гонка, как и было запланировано, стартует в 08:10 по киевскому времени.

Это в третий раз переносят квалификацию на трассе "Судзука". В двух предыдущих случаях квалификация в Японии была перенесена в воскресенье в 2004 и 2010 годах.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Формула-1
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