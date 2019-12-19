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Зимние трансферы 2020: онлайн

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Мировые трансферы 2020: онлайн / twitter.com/lfc

В январе в большинстве европейских лиг открывается трансферное окно. Таким образом, клубы имеют возможность подписывать контракт с новыми футболистами. Обо всем самом интересном и самом важном – в онлайне от Спорт24.

В течение календарного года в футболе есть два трансферные окна. Сроки и даты зависят от цикла каждой футбольной лиги и регулируются национальной футбольной властью.

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Большинство ведущих европейских лиг (Испания, Германия, Англия, Италия, Франция и др.) Начинают футбольный сезон по схеме "осень-весна", то есть во второй половине года (август-сентябрь) и заканчивают в первой половине следующего года (май-июнь).

Таким образом, первое трансферное окно длится с июня по август, второе же в середине сезона – в январе.

Периоды окон отличаются в Северной Европе (Норвегия, Швеция) и в лигах стран Южного полушария (Бразилия, США, Австралия, Кения).

Трансферы-2020

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Трансферы
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