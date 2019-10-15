Все возможно в этой жизни, – Коноплянка о победе Украины над Португалией

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Коноплянка прокомментировал победу Украины над Португалией
Коноплянка прокомментировал победу Украины над Португалией / footboom.com

Сборная Украины по футболу 14 октября феерично одолела Португалию и досрочно вышла на Евро-2020. Полузащитник Евгений Коноплянка убеждает, что наша команда победила благодаря единству и сильному желанию.

Коноплянка поделился впечатлениями от матча против Португалии и раскрыл секрет успеха сборной Украины во флеш-интервью журналистам 24 канала.

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По его словам, Украина в матче продемонстрировала свое бешеное желание к победе, поэтому и смогла обыграть португальцев.

Вы сами все видели – все возможно в этой жизни. Если есть цели, есть желание – все возможно. Наш секрет успеха – единый коллектив. Мы как кулак, как одна семья,
– сказал полузащитник.

Коноплянка добавил, что почувствовал легкое волнение, "но не более того", когда Тарас Степаненко получил "красную" и наша сборная осталась вдесятером.

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Отвечая на вопрос о вероятности победы Украины на Евро-2020, он заметил, что не стоит забегать вперед.

Давайте не будем забегать наперед. Живем сегодняшним днем. Переживем эти эмоции, радость, а тогда уже будем думать о Евро,
– подытожил он.

Как Украина вышла на Евро-2020?Сборная Украины впервые в своей истории напрямую вышла на чемпионат Европы. Украина выиграла шесть матчей в группе B и один сыграла вничью. В активе "сине-желтых" 19 очков, что позволило команде выиграть группу. Евро-2020 станет третьим подряд для сборной Украины.

 

 

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Автор: Елена Кук, Игорь Садженица
Теги: Спорт Новости Спорта Новости Украины Сборная Украины по футболу Евро-2020 Украина – Португалия Футбол Евгений Коноплянка
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