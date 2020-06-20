Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри может сравниться с Василием Ломаченко. Британец может получить статус "франчайзингового чемпиона".

Президент WBC Маурисио Сулейман ответил на вопрос о присуждении статуса "франчайзингового чемпиона" Фьюри. Об этом сообщает Sky Sports.

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Фьюри получил ответ WBC

"Мы рассматриваем отдельно каждую весовую категорию. WBC на связи с каждым чемпионом, чтобы оценить их текущий статус и планы. WBC будет рассматривать каждый случай, учитывая все переменные, которые имеют отношение к этому делу", – сказал Сулейман.

В предоставлении статуса "франчайзингового чемпиона" Фьюри заинтересован, ведь не хочет проводить бой с Диллиан Уайтом.

Британец Уайт – официальный претендент на титул WBC.

В то же время Фьюри в ближайшее время должен провести бой с Деонтеем Уайлдером. Дальше Тайсона ждут два поединка с Джошуа, на которые уже подписан контракт.

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Что такое "франчайзинговый чемпион"

Этот статус дает боксерский совет WBC. Сейчас соответствующее звание имеют украинец Василий Ломаченко и мексиканец Сауль Альварес.

Это обозначение бойца по специфическому критерию. Франшиза – это обозначение, которое не подлежит передаче.

Если другой боксер победит "франчайзингового чемпиона", то он не станет им.

Статус позволяет избегать обязательных поединков, а формально пояс чемпиона достается другому боксеру.

Например. Василий Ломаченко 31 августа 2019 года выиграл пояс WBC в легком весе.

И уже к концу года титул оказался в руках Девина Хейни, ведь WBC предоставила Ломаченко статус "франчайзингового чемпиона".