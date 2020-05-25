Вслед за Шевченко: Усик показал, как осваивает новое хобби – видео

Украинский боксер Александр Усик до сих пор ждет официальной даты поединка с Дереком Чисорой. В свободное от тренировок время боксер не только борется с "хейтерами", но и осваивает новые виды деятельности.

Усик пошел по стопам Шевченко

Непобедимый 33-летний боксер пошел по стопам тренера сборной Украины Андрея Шевченко, пишет 24 канал. Боксер супертяжелого веса также активно осваивает гольф.

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В своем инстаграме Александр опубликовал видео с гольф-клуба. Спортсмен продемонстрировал, как выполнил три удара.

После второго удара мужчина на заднем плане похвалил боксера. "Идеальный", – сказал мужчина.

Также следует обратить внимание на стиль боксера. Усик одел разные кеды: на правой ноге белого цвета, на левой – черного.

В комментариях фанаты Усика обратили внимание не только на его спортивные достижения, но и на кеды.

"На второй такой же кроссовок не хватило?", – пошутил подписчик.

Когда состоится бой Усик – Чисора?Встреча боксеров должна была состояться 23 мая в Лондоне (Англия). Поединок вынужденно перенесли из-за пандемии COVID-19. На данный момент точная дата боя неизвестна. Вероятно Усик и Чисора встретятся в июле в Саудовской Аравии.