Вслед за Фуркадом: финка Макаряйнен завершает карьеру – прощальное послание

Звездная финская биатлонистка Кайса Макаряйнен, вслед за Мартеном Фуркадом, объявила о завершении карьеры.

Гонка преследования в Контиолахти стала для нее прощальной гонкой. Об этом она сообщила на своих страницах в соцсетях.

Последняя гонка Макаряйнен Вирер в драматической гонке выиграла в Экхофф большой Хрустальный глобус

Я провела свои первые биатлонные тренировки на этом стадионе в 2003 году, и сегодня моя международная карьера внезапно завершится здесь. Не так, как я планировала, без зрителей, но это был не наш выбор. Я нормально приняла это решение, хотя меня переполняют эмоции и этот сезон был сложным. Но это не отнимет у меня всего того хорошего, что у меня было в биатлоне в прошлом.



Сегодня я буду наслаждаться своей последней гонкой Кубка мира в карьере на полную, с моими замечательными коллегами. Это последнее преследование со мной, девушки! Когда Кубок мира вернется в нормальное русло, я хотела бы иметь возможность каким-то образом еще раз встретиться со своими фанатами,

– написала Макаряйнен.

Достижения Кайсы Макаряйнен

чемпионка мира

5-кратная призерка чемпионатов мира

27 побед на Кубке мира

87 подиумов Кубка мира

3 Больших хрустальных глобуса

5 Малых хрустальных глобусов

Накануне, как известно, семикратный обладатель Хрустального глобуса Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры.

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