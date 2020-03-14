Вслед за Фуркадом: финка Макаряйнен завершает карьеру – прощальное послание
Звездная финская биатлонистка Кайса Макаряйнен, вслед за Мартеном Фуркадом, объявила о завершении карьеры.
Гонка преследования в Контиолахти стала для нее прощальной гонкой. Об этом она сообщила на своих страницах в соцсетях.
Последняя гонка Макаряйнен Вирер в драматической гонке выиграла в Экхофф большой Хрустальный глобус
Я провела свои первые биатлонные тренировки на этом стадионе в 2003 году, и сегодня моя международная карьера внезапно завершится здесь. Не так, как я планировала, без зрителей, но это был не наш выбор. Я нормально приняла это решение, хотя меня переполняют эмоции и этот сезон был сложным. Но это не отнимет у меня всего того хорошего, что у меня было в биатлоне в прошлом.
Сегодня я буду наслаждаться своей последней гонкой Кубка мира в карьере на полную, с моими замечательными коллегами. Это последнее преследование со мной, девушки! Когда Кубок мира вернется в нормальное русло, я хотела бы иметь возможность каким-то образом еще раз встретиться со своими фанатами,
– написала Макаряйнен.
Достижения Кайсы Макаряйнен
- чемпионка мира
- 5-кратная призерка чемпионатов мира
- 27 побед на Кубке мира
- 87 подиумов Кубка мира
- 3 Больших хрустальных глобуса
- 5 Малых хрустальных глобусов
Накануне, как известно, семикратный обладатель Хрустального глобуса Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры.
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Выбор редакции
-
Биатлон: Вирер в драматической гонке выиграла в Экхофф большой Хрустальный глобуссегодня , 17:29
-
"Львов" и "Карпаты" вновь сыграли вничью в дерби: 2 нереализованные пенальти и удаление – видеосегодня , 16:06
-
Фуркад выиграл последнюю гонку в карьере, но проиграл большой Хрустальный глобус норвежцу Бёсегодня , 15:30