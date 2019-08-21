Вслед за Хацкевичем "Динамо" покидает иностранный специалист

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Висенте Гомес
Висенте Гомес / fcdynamo.kiev.ua

Испанский специалист Висенте Гомес принял решение покинуть "Динамо". Гомес только летом вернулся в "Динамо", но покидает команду вслед после отставки Александра Хацкевича.

Испанца не включили в тренерский штаб Алексея Михайличенко. Также, по информации, которая размещена на сайте киевлян, Гомеса нет среди тренеров одной из команд "Динамо".

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Руководство столичного клуба якобы рассматривало вариант, что Гомес останется работать в структуре клуба.

Испанец вернулся к "бело-синим" в конце июня. До этого он работал в "Динамо" с Сергеем Ребровым (в 2014-2017 годах).

Висенте Гомес не был уволен вместе с другим тренерским штабом Александра Хацкевича. Белорус в третий раз подряд не смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Киевляне по сумме двух матчей проиграли "Брюгге".

15-го августа "Динамо" официально возглавил Алексей Михайличенко. Свой первый официальный матч на посту главного тренера "Динамо" Алексей Михайличенко проведет 24-го августа. В рамках 4-го тура чемпионата Украины киевляне дома сыграют против "Олимпика".

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Алексей Михайличенко Динамо Александр Хацкевич
Источник: Sport Arena
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