24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Вслед за Тайсоном: 57-летняя легенда бокса Эвандер Холифилд намекнул на возвращение на ринг

- Читати новину українською
Эвандер Холифилд
Эвандер Холифилд / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд опубликовал пост с намеком на возвращение на ринг. В прошлом году Холифилд уже говорил о возможности вернуться в бокс.

57-летний спортсмен оставил в Twitter фото с надписью "Камбэк", подписав его: "Отступление только прокладывает путь для возвращения".

Смотрите также В России хотят организовать бой Майка Тайсона против боксера, который побил Виталия Кличко

Холифилд, который в своем активе имеет две победы над Тайсоном, в последний раз выходил на ринг в 2011 году, прежде чем в 2014 году объявить о завершении карьеры.

Ранее свое возвращение в бокс анонсировал Майк Тайсон. 53-летний боксер уже начал тренировки и показал отличную форму.

Больше новостей про футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Как и где можно заниматься спортом во время карантина
сегодня , 10:13 Как и где можно заниматься спортом во время карантина
Ігор Саджениця
В УЕФА вспомнили знаменитый гол динамовца Калитвинцева в ворота "Барселоны": видео
5 мая , 20:43 В УЕФА вспомнили знаменитый гол динамовца Калитвинцева в ворота "Барселоны": видео
Юрій Семенюк
Денис Беринчику – 32: подборка уникальных выходов украинского боксера на ринг
5 мая , 18:51 Денис Беринчику – 32: подборка уникальных выходов украинского боксера на ринг
Ігор Саджениця