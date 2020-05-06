Вслед за Тайсоном: 57-летняя легенда бокса Эвандер Холифилд намекнул на возвращение на ринг
Бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд опубликовал пост с намеком на возвращение на ринг. В прошлом году Холифилд уже говорил о возможности вернуться в бокс.
57-летний спортсмен оставил в Twitter фото с надписью "Камбэк", подписав его: "Отступление только прокладывает путь для возвращения".
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Холифилд, который в своем активе имеет две победы над Тайсоном, в последний раз выходил на ринг в 2011 году, прежде чем в 2014 году объявить о завершении карьеры.
Ранее свое возвращение в бокс анонсировал Майк Тайсон. 53-летний боксер уже начал тренировки и показал отличную форму.
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