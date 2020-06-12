Вспомнил молодость: экс-лидер "Милана" отличился бешеным голом – видео
Легенда итальянского "Милана", а теперь главный наставник "Беневенто" Филиппо Индзаги показал настоящий класс для футболистов. После взятия ворот экс-форвард сборной Италии эффектно отпраздновал.
Видео с тренировки выложил клуб в своем Twitter. В ролике видно гол, который забил Индзаги на тренировке.
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Невероятный гол в исполнении Индзаги
Индзаги-старший в своем стиле головой замкнул фланговый навес и сверхэмоционально отпраздновал взятие ворот. Похоже, Индзаги свой талант ничуть не растерял и смог бы составить еще конкуренцию современному поколению футболистов.
"Милан", теперь мы понимаем тебя лучше,
– отметили в клубе.
Добавим, что "Беневенто" выступает в Серии B и имеет отличные шансы на победу. Команда лидирует в таблице и опережает "Кротоне" на 20 очков.
20 июня матчем против Кремонезе команда Индзаги-старшего восстановит сезон.
Его брат Симоне Индзаги тренирует итальянский "Лацио".
Кто такой Филлип Индзаги
- Бывший нападающий "Милана" и сборной Италии.
- Двукратный победитель Лиги чемпионов.
- Чемпион мира 2006 года.
- Входит в десятку лучших бомбардиров еврокубков всех времен.
- Завершив выступления на футбольном поле в 2012 году, остался в "Милане", где возглавил молодежную команду клуба.
- В сезоне 2014/15 стал наставником главной команды "россо-нери". Из-за неудовлетворительных результатов клуба сезон был признан провальным и Индзаги в июня 2015 года был официально уволен с должности.
- Летом 2016 года принял команду "Венеция" с третьего по силе дивизиона итальянского чемпионата.
- В 2018 году вернулся к работе в элитном итальянском дивизионе, возглавив "Болонью". Впрочем, уже в январе 2019 года был уволен с должности из-за неудовлетворительных результатов.
- Филлип Индзаги возглавляет "Беневенто" с 2019 года.