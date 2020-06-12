Легенда итальянского "Милана", а теперь главный наставник "Беневенто" Филиппо Индзаги показал настоящий класс для футболистов. После взятия ворот экс-форвард сборной Италии эффектно отпраздновал.

Видео с тренировки выложил клуб в своем Twitter. В ролике видно гол, который забил Индзаги на тренировке.

Стоит прочитать АПЛ и Серия A возвращаются: дата первых матчей топ-чемпионатов

Невероятный гол в исполнении Индзаги

Индзаги-старший в своем стиле головой замкнул фланговый навес и сверхэмоционально отпраздновал взятие ворот. Похоже, Индзаги свой талант ничуть не растерял и смог бы составить еще конкуренцию современному поколению футболистов.

"Милан", теперь мы понимаем тебя лучше,

– отметили в клубе.

Добавим, что "Беневенто" выступает в Серии B и имеет отличные шансы на победу. Команда лидирует в таблице и опережает "Кротоне" на 20 очков.

20 июня матчем против Кремонезе команда Индзаги-старшего восстановит сезон.

Его брат Симоне Индзаги тренирует итальянский "Лацио".

Кто такой Филлип Индзаги