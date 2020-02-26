Вспышка коронавируса: Федерация тенниса хочет провести матч Кубка Федерации с Японией в Украине

Федерация тенниса Украины сообщила о том, что отправила японской стороне предложение провести матч плей-офф Кубка Федерации в Украине.

Как сообщается на странице ФТУ, украинская федерация направила письмо Генеральному секретарю Японской Теннисной Ассоциации Хироси Сузуки, а также в ITF с предложением провести апрельский матч Кубка Федерации между командами Украины и Японии на украинском корте.

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По итогам жеребьевки хозяевами противостояния стали японцы, однако из-за вспышки коронавируса ФТУ отправила предложение перенести матчи в Украину.

Напомним, ранее стало известно, что матч Кубка Дэвиса Япония – Эквадор пройдет без зрителей. Японские власти пошли на такой шаг в рамках мер безопасности из-за коронавируса.