Вспышка коронавируса: Федерация тенниса хочет провести матч Кубка Федерации с Японией в Украине
Федерация тенниса Украины сообщила о том, что отправила японской стороне предложение провести матч плей-офф Кубка Федерации в Украине.
Как сообщается на странице ФТУ, украинская федерация направила письмо Генеральному секретарю Японской Теннисной Ассоциации Хироси Сузуки, а также в ITF с предложением провести апрельский матч Кубка Федерации между командами Украины и Японии на украинском корте.
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По итогам жеребьевки хозяевами противостояния стали японцы, однако из-за вспышки коронавируса ФТУ отправила предложение перенести матчи в Украину.
Напомним, ранее стало известно, что матч Кубка Дэвиса Япония – Эквадор пройдет без зрителей. Японские власти пошли на такой шаг в рамках мер безопасности из-за коронавируса.
- 17-18 апреля сборные Японии и Украины сыграют в плей-офф за право пройти в квалификацию Fed Cup Finals-2021.
- Известно, что японская федерация ранее в этом месяце объявила место проведения этого поединка – теннисный центр "Utsubo Tennis Center" в городе Осака.