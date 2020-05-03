Встряхни свое тело: легкоатлетка Левченко поделилась зажигательной тренировкой

Украинская легкоатлетка-высотница Юлия Левченко показала тренировку, которую можно выполнить дома во время карантина.

Видео спортсменка опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Тренировку Левченко назвала "встряхни свое тело". В целом это 20-минутная кардионагрузка, состоящая из ряда несложных упражнений и постоянной ходьбы между ними. Такая тренировка позволит привести тело в тонус и сбросить немного калорий.

Легкоатлетка советует заменить любые сложные для вас упражнения обычной ходьбой на месте. Также спортсменка показала заминку – то есть растяжку – в конце всех упражнений.

Во время занятий спортом не забывайте о правильном дыхании и водном балансе. Учитывайте свои силы и самочувствие. Если для вас это сложно, не пытайтесь повторить все идентично к видео – ведь тренировку показывает профессиональная спортсменка.

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