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Вторая ракетка мира тренируется под руководством украинского тренера – фото

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Ольга Савчук тренирует Каролину Плишкову / Jimmie48 Photography

Вторая ракетка мира Каролина Плишкова готовится к первому теннисному турниру сезона в Брисбене (Австралия) под руководством украинки Ольги Савчук.

В межсезонье Савчук присоединилась к команде второй ракетки мира, с которой сотрудничала еще в сентябре прошлого года.

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В ноябре стало известно, что Каролина будет работать с тренером Дани Вальверде, который ранее сотрудничал с Энди Марреем и Стэном Вавринкой.


Ольга Савчук тренирует Каролину Плишкову

Отметим, что Савчук также является комментатором WTA TV и менеджером женской сборной Украины.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Теннис
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