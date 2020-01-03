Вторая ракетка мира тренируется под руководством украинского тренера – фото
Вторая ракетка мира Каролина Плишкова готовится к первому теннисному турниру сезона в Брисбене (Австралия) под руководством украинки Ольги Савчук.
В межсезонье Савчук присоединилась к команде второй ракетки мира, с которой сотрудничала еще в сентябре прошлого года.
Смотрите также: Теннисист со злости разбил ракетку о корт во время матча: видео
В ноябре стало известно, что Каролина будет работать с тренером Дани Вальверде, который ранее сотрудничал с Энди Марреем и Стэном Вавринкой.
Ольга Савчук тренирует Каролину Плишкову
Отметим, что Савчук также является комментатором WTA TV и менеджером женской сборной Украины.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии