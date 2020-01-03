Вторая ракетка мира тренируется под руководством украинского тренера – фото

Вторая ракетка мира Каролина Плишкова готовится к первому теннисному турниру сезона в Брисбене (Австралия) под руководством украинки Ольги Савчук.

В межсезонье Савчук присоединилась к команде второй ракетки мира, с которой сотрудничала еще в сентябре прошлого года.

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В ноябре стало известно, что Каролина будет работать с тренером Дани Вальверде, который ранее сотрудничал с Энди Марреем и Стэном Вавринкой.



Ольга Савчук тренирует Каролину Плишкову

Отметим, что Савчук также является комментатором WTA TV и менеджером женской сборной Украины.