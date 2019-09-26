Третья ракетка Украины вернулась к тренировкам после травмы: видео

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Леся Цуренко
Леся Цуренко / Фото из открытых источников

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась видео своей тренировки на корте в Киеве.

До этого Леся Цуренко находилась на реабилитации в Марбелье (Испания) из-за травмы локтя, сообщает БТУ.

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"Кажется, я снова могу бить справа", – подписала публикацию теннисистка.

К слову, Леся Цуренко после выступления на Ролан Гаррос, где дошла до третьего круга, сыграла на соревнованиях в Гертогенбосе, Бирмингеме, Истборне, Уимблдоне и Вашингтоне, на которых выиграла лишь 3 матча.

Цуренко впервые с 2014 года (Ролан Гаррос) пропустила турнир Grand Slam и не сыграла на Открытом чемпионате США, где в прошлом сезоне стала чвертьфиналисткой. Сейчас она занимает 68 место в рейтинге WTA.

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Теги: Спорт Теннис
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