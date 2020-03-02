24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

Вторая серия документального фильма "Неизвестное Динамо" – видео

- Читати новину українською

2 марта вышел второй эпизод сериала "Неизвестное Динамо" на официальном канале клуба в Youtube.

Это вторая и финальная серия экшн-проекта. В нем показана жизнь киевского клуба: от установки на матч в раздевалке до его разбора после завершения.

Читайте также: В "Динамо" только один футболист, который бьется за эмблему клуба, – легенда сборной Украины

Вторая серия фильма "Неизвестное Динамо": смотрите видео

Съемки проходили со времени подготовки к матчу за Суперкубок Украины-2019 до вылета "Динамо" из Лиги чемпионов от "Брюгге". Проект "Неизвестное Динамо" – это возможность фанов и всех, кому интересен футбол, заглянуть в раздевалку команды и многие другие закрытые и секретные места.

Первая серия фильма "Неизвестное Динамо – по ссылке.

Взрыв в Днепре: мальчика, которому оторвало руку, прооперировали
сегодня
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 17:50 Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили
Михайло Гема
сегодня 21:09 Вторая серия документального фильма "Неизвестное Динамо" – видео
Юрій Семенюк
сегодня 20:20 Джошуа – Пулев: боксеры впервые встретились в горячей дуэли взглядов – видео
Юрій Семенюк
сегодня 13:37 Календарь Кубка мира по биатлону и расписание всех гонок
Юрій Семенюк
сегодня 12:18 Украинское дерби в НБА: Лень впервые обыграл Михайлюка в результативной игре – видео
Юрій Семенюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук