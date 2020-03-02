Вторая серия документального фильма "Неизвестное Динамо" – видео
2 марта вышел второй эпизод сериала "Неизвестное Динамо" на официальном канале клуба в Youtube.
Это вторая и финальная серия экшн-проекта. В нем показана жизнь киевского клуба: от установки на матч в раздевалке до его разбора после завершения.
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Вторая серия фильма "Неизвестное Динамо": смотрите видео
Съемки проходили со времени подготовки к матчу за Суперкубок Украины-2019 до вылета "Динамо" из Лиги чемпионов от "Брюгге". Проект "Неизвестное Динамо" – это возможность фанов и всех, кому интересен футбол, заглянуть в раздевалку команды и многие другие закрытые и секретные места.
Первая серия фильма "Неизвестное Динамо – по ссылке.
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