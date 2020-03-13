24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Второй бой украинского боксера Выхриста в профессионалах перенесен

- Читати новину українською

Украинский супертяж Виктор Выхрист (1-0, 1 КО) 21 марта в Берлине должен был провести против 33-летнего аргентинца Алехандро Сосы (9-2, 4 КО) свой второй бой на профи-ринге.

Однако, как сообщает пресс-служба промоутерской компании украинца EC Boxing, вечер бокса из-за распространения коронавируса в Германии перенесен из Берлина в Гамбург и пройдет в местном спортзале компании.

К слову Виктор Выхрист – новая украинская угроза в боксе для Уайлдера и Джошуа

Бои пройдут без зрителей и в другую дату, которая будет сообщена позже. Отметим, что в рамках программы должен боксировать еще один украинец – 22-летний Никита Нестеренко (1-3, 0 КО).

Дебютный бой в профессионалах Выхрист провел 8 февраля. Украинец брутально победил представителя Беларуси Андрея Мазаника за 55 секунд.

Что известно о переходе Выхриста в профессионалы?

После того, как Виктор перешел в профессионалы, Федерация бокса Украины (ФБУ) дисквалифицировала на три года его тренера Александра Ляхового и менеджера Андрея Котельника.

В различных СМИ появились слухи, что причиной дисквалификации стало то, что Выхрист не заплатил отступные. Впрочем, боксер в комментарии Спорт24 опроверг эту информацию.

Вместе с тем, команда Выхриста готовит судебный иск к ФБУ из-за дисквалификации Котельника и Ляхового.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
сегодня
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Виктор Выхрист Бокс Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 18:09 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
сегодня 21:54 Легендарный биатлонист Мартен Фуркад завершает карьеру
сегодня 17:04 Какие спортсмены заболели коронавирусом – онлайн список
Михайло Гема
сегодня 13:12 Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/2 финала
Михайло Гема
сегодня 11:04 Лига Европы: МЮ разгромил ЛАСК в 1/8 финала, "Байер" не оставил шансов "Рейнджерс" – видео
Юрій Семенюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук