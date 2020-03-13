Второй бой украинского боксера Выхриста в профессионалах перенесен

Украинский супертяж Виктор Выхрист (1-0, 1 КО) 21 марта в Берлине должен был провести против 33-летнего аргентинца Алехандро Сосы (9-2, 4 КО) свой второй бой на профи-ринге.

Однако, как сообщает пресс-служба промоутерской компании украинца EC Boxing, вечер бокса из-за распространения коронавируса в Германии перенесен из Берлина в Гамбург и пройдет в местном спортзале компании.

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Бои пройдут без зрителей и в другую дату, которая будет сообщена позже. Отметим, что в рамках программы должен боксировать еще один украинец – 22-летний Никита Нестеренко (1-3, 0 КО).

Дебютный бой в профессионалах Выхрист провел 8 февраля. Украинец брутально победил представителя Беларуси Андрея Мазаника за 55 секунд.

Что известно о переходе Выхриста в профессионалы?

После того, как Виктор перешел в профессионалы, Федерация бокса Украины (ФБУ) дисквалифицировала на три года его тренера Александра Ляхового и менеджера Андрея Котельника.

В различных СМИ появились слухи, что причиной дисквалификации стало то, что Выхрист не заплатил отступные. Впрочем, боксер в комментарии Спорт24 опроверг эту информацию.

Вместе с тем, команда Выхриста готовит судебный иск к ФБУ из-за дисквалификации Котельника и Ляхового.

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