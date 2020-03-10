Второй случай в истории: матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Наполи" пройдет без зрителей

Ответный Матч 1/8 Лиги чемпионов "Барселона" – "Наполи" пройдет при пустых трибунах. Причина – эпидемия коронавируса в Испании.

Решение о проведении игры без зрителей было согласовано представителями ФК "Барселона" и властями Каталонии. Стороны провели встречу в министерстве спорта и здравоохранения региона.

Важно Матч Франция-Украина состоится без зрителей

The Champions League match scheduled for Wednesday, March 18, between FC Barcelona and Napoli, will be played at Camp Nou behind closed doors. pic.twitter.com/4uceIGrobY — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 10, 2020

Также 10 марта власти Испании приняли решение провести все матчи двух следующих туров Примеры и Сегунды без болельщиков из-за распространения коронавируса.

Отметим, что это будет всего второй матч при пустых трибунах "Камп Ноу" в истории "Барселоны".

Впервые это произошло 1 октября 2017 года, когда "сине-гранатовые" принимали "Лас-Пальмас" без зрителей за инциденты, связанные с проведением референдума о независимости Каталонии.