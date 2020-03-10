Второй случай в истории: матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Наполи" пройдет без зрителей
Ответный Матч 1/8 Лиги чемпионов "Барселона" – "Наполи" пройдет при пустых трибунах. Причина – эпидемия коронавируса в Испании.
Решение о проведении игры без зрителей было согласовано представителями ФК "Барселона" и властями Каталонии. Стороны провели встречу в министерстве спорта и здравоохранения региона.
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Также 10 марта власти Испании приняли решение провести все матчи двух следующих туров Примеры и Сегунды без болельщиков из-за распространения коронавируса.
Отметим, что это будет всего второй матч при пустых трибунах "Камп Ноу" в истории "Барселоны".
Впервые это произошло 1 октября 2017 года, когда "сине-гранатовые" принимали "Лас-Пальмас" без зрителей за инциденты, связанные с проведением референдума о независимости Каталонии.
- 5 еврокубковых матчей 10-12 марта состоятся без зрителей. В Лиге чемпионов это матчи "Валенсия" – "Аталанта" и ПСЖ – "Боруссия" Дортмунд.
- В Италии объявили о приостановлении спортивных событий до 3-го апреля. В стране более 9 тысяч человек заразились коронавирусом.