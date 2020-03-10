24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Второй случай в истории: матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Наполи" пройдет без зрителей

- Читати новину українською

Ответный Матч 1/8 Лиги чемпионов "Барселона" – "Наполи" пройдет при пустых трибунах. Причина – эпидемия коронавируса в Испании.

Решение о проведении игры без зрителей было согласовано представителями ФК "Барселона" и властями Каталонии. Стороны провели встречу в министерстве спорта и здравоохранения региона.

Важно Матч Франция-Украина состоится без зрителей

Также 10 марта власти Испании приняли решение провести все матчи двух следующих туров Примеры и Сегунды без болельщиков из-за распространения коронавируса.

Отметим, что это будет всего второй матч при пустых трибунах "Камп Ноу" в истории "Барселоны".

Впервые это произошло 1 октября 2017 года, когда "сине-гранатовые" принимали "Лас-Пальмас" без зрителей за инциденты, связанные с проведением референдума о независимости Каталонии.

Коронавирус из Китая: последние новости
сегодня
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Коронавирус Covid-19 Наполи ФК Барселона Лига чемпионов Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
9 марта 16:43 Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили
Михайло Гема
сегодня 13:13 Видео о фэйр-плей в украинском футзале собрало более 4 миллионов просмотров
Юрій Семенюк
9 марта 15:51 Вечное дерби и трибуны в огне: в Сербии состоялся матч между "Црвеной Звездой" и "Партизаном"
9 марта 15:17 Вторая часть УПЛ: календарь матчей и когда сыграют "Шахтер" и "Динамо"
Михайло Гема
9 марта 14:32 Когда бегаю – я живу: история паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук
Софія Кулай
Новости
Больше новостей
Залиште відгук