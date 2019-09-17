Второй тур Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч: главные противостояния

"Ледяные Волки" готовы к схватке с "Донбассом", "Белый Барс" и "Динамо" будут бороться за первую победу в сезоне, а "Днепр" и "Кременчуг" сойдутся в очередном принципиальном матче.

"Донбасс" – "Ледяные Волки"

18 сентября в 14:00 на киевской арене "Шалетт" на льду встретятся киевский клуб "Ледяные Волки" и чемпион прошлого сезона "Донбасс". Волю к победе "волков" в этом сезоне мы уже видели в матче с МХК "Динамо". Они успешно реализовывали большинство, боролись за каждую возможность и обыграли харьковский клуб со счетом 6:2. Что же касается "Донбасса", для них сезон начался с поражения херсонскому "Днепру", но не стоит забывать, что херсонцы сравняли счет за 20 секунд до конца основного времени, а победу одержали в овертайме.

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Матч обещает быть невероятно красивым, ведь болельщикам заметно, как выросли за межсезонье "Ледяные волки". Но и "Донбасс" однозначно не готов принять второе поражение подряд в сезоне.

"Белый Барс" – "Динамо"

19 сентября в 18:45 на ледовой арене в Белой Церкви в поединке сойдутся МХК "Динамо" и "Белый Барс". Обе команды начали 4-й сезон Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч с поражений. Интересно будет посмотреть, покажут ли они жесткий хоккей. Ведь в прошлом матче с "Ледяными Волками" харьковчане зарабатывали многочисленные удаления. А Александр Панченко уточнил, что его подопечные еще находятся в процессе становления.

В свою очередь преимуществом для "Белого Барса" может стать участие в предсезонном турнире Kremenchuk Open Cup 2019.

"Днепр" – "Кременчуг"

19 сентября в 19:00 на ледовой арене "Фаворит" гостей из Кременчуга примет херсонский "Днепр". Обладатели второго и третьего места в прошлом сезоне уже встречались на предсезонном турнире Kremenchuk Open Cup 2019. В том поединке херсонская команда уступила кременчужанам со счетом 3:0.

У обеих команд очень сильная физическая подготовка. И никто из них не готов уступать сопернику. К тому же обе команды начали сезон с побед. Болельщиков однозначно ждет интересный комбинационный хоккей.