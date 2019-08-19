Вукоевич рассказал детали о скандале со "Слава Украине!" на Чемпионате мира в России

Чемпионат мира по футболу в России в 2018 году отметился скандалом. Россияне обиделись на игрока и тренера сборной Хорватии, которые после победы над сборной России воскликнули "Слава Украине!". Через год после этого случая Огнен Вукоевич рассказал, как все это было.

Напомним, после четвертьфинала ЧМ-2018, в котором Хорватия в серии послематчевых пенальти победила Россию, защитник Домагой Вида и помощник тренера Огнен Вукоевич записали видеообращение, которое заканчивало словами "Слава Украине!". Оба ранее выступали в киевском "Динамо", а Вукоевич – сейчас работает в штабе киевского клуба.

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В интервью SportArena Вукоевич возразил, что в этом случае был политический подтекст.

Нет, я сразу сказал, что не было никаких политических контекстов. Мы об этом вообще не думали. Нас интересовал только футбол. Политика нас вообще не интересует, ведь мы футбольные люди. Это было и прошло,

– заявил Вукоевич.

При этом он добавляет, что не считает этот поступок геройским (Вукоевичу хотели присвоить звание почетного жителя города).

"Я даже не думал об этом. Только о футболе все мысли были. Я никакой не герой и не жду никаких почестей", – рассказал Вукоевич.

Стоит добавить, что российская сторона требовала отстранить Виду и Вукоевича. Однако они остались в сборной и вместе с ней завоевали серебряные медали ЧМ-2018.