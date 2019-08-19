Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров на матч второго тура Премьер-лиги

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Красные дьяволы попытаются приручить волков. В заключительном поединке второго тура Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Вулверхэмптону". Матч состоится сегодня, 19 августа.

Эксперты фаворитом считают гостей.

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Коэффициент:

• на победу "Манчестер Юнайтед" – 2,43
• на победу хозяев "Вулверхэмптон" – 3,28
• на ничью – 3,26.

Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед: прогноз бекмекерів
"Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед"

• "Вулверхэмптон" 2:1 "Манчестер Юнайтед"
• "Вулверхэмптон" 2:1 "Манчестер Юнайтед"
• "Манчестер Юнайтед" 1:1 "Вулверхэмптон"

Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед: прогноз бекмекерівПрогноз букмекеров на матч второго тура Премьер-лиги

Хотя в прошлом сезоне эти соперники встречались трижды. И "Вулверхэмптон" одержал две победы, еще одну дуэль сведя к ничьей.

Сможет ли "Манчестер Юнайтед" прервать неудачную серию – скоро узнаем. Стартовый свисток этого матча прозвучит сегодня, 19 августа, в 22:00.

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Теги: Новости Спорта Спорт Манчестер Юнайтед
Источник: 24 канал
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