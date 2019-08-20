"Вулверхэмптон" благодаря сказочному голу вырвал ничью в МЮ, Погба не забил пенальти: видео

"Вулверхэмптон" в родных стенах сумел не проиграть титулованному "Манчестер Юнайтед". В понедельник, 19-го августа, команды разошлись боевой ничьей в рамках 2-го тура чемпионата Англии.

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Невеш, 53 – Марсьяль, 27

Незабитый пенальти: Погба, 68 (МЮ)

Дежавю: "Манчестер Сити" на последних секундах вырвал победу у "Тоттенхэма", но арбитр отменил гол

В первом тайме территориальным преимуществом владели гости. В частности, подопечные Уле Гуннара Сульшера прекрасно прессинговали футболистов "Вулверхэмптона" еще на их половине поля. Поэтому у "волков" почти не было опасных моментов в первом тайме.

В то же время "красные дьяволы" сумели провести результативную атаку. Неожиданную комбинацию гостей мощным ударом под перекладину завершил Антони Марсьяль. Со счетом 1:0 в пользу МЮ команды ушли на отдых.

По перерыве Нуну Сан Санту внес некоторые коррективы в игру "волков". В частности, усилил атаку Адама Траоре, который на протяжении второго тайма создал немало проблем защитникам гостей.

На 53 минуте хозяева сравняли счет. "Волки" нестандартно разыграли угловой: Жоау Моутинью получил мяч в штрафной, отдал пас на Невеша, который стоял на линии штрафной. Последний вторым касанием прекрасно пробил под перекладину – 1:1.

На 68 минуте гости получили прекрасный шанс вырвать победу. "Манчестер Юнайтед" заработал пенальти. Однако удар с отметки не сумел реализовать Поль Погба. Француз пробил мощно, но точно в руки невероятном Рую Патрисиу. Следовательно, команды разошлись миром.

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – видеообзор матча