"Вулверхэмптон" благодаря сказочному голу вырвал ничью в МЮ, Погба не забил пенальти: видео

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Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед: результат матча и видео голов
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед: результат матча и видео голов / twitter.com/wolves

"Вулверхэмптон" в родных стенах сумел не проиграть титулованному "Манчестер Юнайтед". В понедельник, 19-го августа, команды разошлись боевой ничьей в рамках 2-го тура чемпионата Англии.

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Невеш, 53 – Марсьяль, 27

Незабитый пенальти: Погба, 68 (МЮ)

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В первом тайме территориальным преимуществом владели гости. В частности, подопечные Уле Гуннара Сульшера прекрасно прессинговали футболистов "Вулверхэмптона" еще на их половине поля. Поэтому у "волков" почти не было опасных моментов в первом тайме.

В то же время "красные дьяволы" сумели провести результативную атаку. Неожиданную комбинацию гостей мощным ударом под перекладину завершил Антони Марсьяль. Со счетом 1:0 в пользу МЮ команды ушли на отдых.

По перерыве Нуну Сан Санту внес некоторые коррективы в игру "волков". В частности, усилил атаку Адама Траоре, который на протяжении второго тайма создал немало проблем защитникам гостей.

На 53 минуте хозяева сравняли счет. "Волки" нестандартно разыграли угловой: Жоау Моутинью получил мяч в штрафной, отдал пас на Невеша, который стоял на линии штрафной. Последний вторым касанием прекрасно пробил под перекладину – 1:1.

На 68 минуте гости получили прекрасный шанс вырвать победу. "Манчестер Юнайтед" заработал пенальти. Однако удар с отметки не сумел реализовать Поль Погба. Француз пробил мощно, но точно в руки невероятном Рую Патрисиу. Следовательно, команды разошлись миром.

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – видеообзор матча

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Манчестер Юнайтед
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