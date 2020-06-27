Донецкий "Шахтер" организовал для фанатов возможность поддержать команду на стадионе с помощью трансляции в Zoom.

"Горняки" установили вокруг поля на НСК "Олимпийский" экраны, через которые болельщики наблюдали за матчем через программу Zoom. Отмечается, что болельщиков собралось около пяти тысяч, сообщает пресс-служба "горняков".

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Все желающие получили возможность виртуально посетить домашний матч горняков против "Зари" и церемонию награждения команды золотыми медалями.



Фото: ФК "Шахтер"

Шахтер – Зоря: главное