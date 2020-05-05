Вы можете войти не в ту дверь: Усик ответил критикам, сняв видео

Украинский боксер Александр Усик опубликовал видеоролик, посвященный критикам. В своем инстаграме боксер показал, как отправляет критика в нокаут.

Участие в видео взял тренер Усика Сергей Лапин, которого боксер Иван Редкач обвиняет в наличии российского паспорта, сообщает 24 канал.

К теме Сепаратист в команде: промоутера Усика призвали выгнать тренера, выступавшего на чемпионате РФ

Согласно сюжету ролика, главный герой, которого авторы назвали "диванным экспертом", сидя перед телевизором, критикует Усика.

После этого герой уходит в другую комнату, где оказывается боксер. В конце Усик нокаутирует критика.

Видео начинается словами: "Прежде, чем что-то сказать, подумайте. Однажды вы можете войти не в те двери".

Больше новостей о футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.