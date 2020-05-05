Вы можете войти не в ту дверь: Усик ответил критикам, сняв видео
Украинский боксер Александр Усик опубликовал видеоролик, посвященный критикам. В своем инстаграме боксер показал, как отправляет критика в нокаут.
Участие в видео взял тренер Усика Сергей Лапин, которого боксер Иван Редкач обвиняет в наличии российского паспорта, сообщает 24 канал.
К теме Сепаратист в команде: промоутера Усика призвали выгнать тренера, выступавшего на чемпионате РФ
Согласно сюжету ролика, главный герой, которого авторы назвали "диванным экспертом", сидя перед телевизором, критикует Усика.
После этого герой уходит в другую комнату, где оказывается боксер. В конце Усик нокаутирует критика.
Видео начинается словами: "Прежде, чем что-то сказать, подумайте. Однажды вы можете войти не в те двери".
АЛЕКСАНДР УСИК: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
Больше новостей о футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.