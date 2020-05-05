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Вы можете войти не в ту дверь: Усик ответил критикам, сняв видео

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Александр Усик
Александр Усик / instagram.com/usykaa

Украинский боксер Александр Усик опубликовал видеоролик, посвященный критикам. В своем инстаграме боксер показал, как отправляет критика в нокаут.

Участие в видео взял тренер Усика Сергей Лапин, которого боксер Иван Редкач обвиняет в наличии российского паспорта, сообщает 24 канал.

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Согласно сюжету ролика, главный герой, которого авторы назвали "диванным экспертом", сидя перед телевизором, критикует Усика.

После этого герой уходит в другую комнату, где оказывается боксер. В конце Усик нокаутирует критика.

Видео начинается словами: "Прежде, чем что-то сказать, подумайте. Однажды вы можете войти не в те двери".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#TeamUsyk

Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Александр Усик Спорт Бокс
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