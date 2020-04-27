Вы не близкие друзья или родственники: Пидгрушная жестко ответила болельщикам

Многолетний лидер сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная высказала свое мнение относительно прозвищ, которые болельщики дают спортсменам. Елена призналась, что ее и других биатлонисток это возмущает.

Елена Пидгрушная дала интервью инстаграм-странице Biathlon News. Она рассказала, какие прозвища больше всего возмущают ее и других биатлонисток.

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Мне, как личности, очень неприятно читать в комментариях "груша", тот же "удав", "жужа" и всякие сокращения. Извините, но вы не близкие друзья или родственники, не родители, которые могут меня какими-то там словечками называть. Мы даже чай вместе не пили,

– заявила Елена.

Пидгрушная отмечает, что нужно иметь уважение. "Я же не называю кого-то "мудачок" или "горбоносик", относительно ника в инстаграме или фотографии", – добавила биатлонистка.

"У меня есть имя, так же и у Юли Журавок, которая ужасно не любит, когда ее называют "Жужей". Еще можно понять, если я провела гонку – выстояла последний выстрел как удав.

Но говорить "грушка, вперед" или "удав, давай", это не очень приятно. Я бы просила, давайте все-таки использовать имена", – резюмировала Пидгрушная.

Что известно о Пидгрушной? 33-летняя биатлонистка из Тернополя. Чемпионка мира 2013 года, дважды становилась серебряным и бронзовым призером на чемпионатах мира. В прошлом сезоне лучшим личным результатом Елены в рамках Кубка мира было 4-е место в спринте.

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