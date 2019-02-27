Вы никогда не сможете забрать Украину из души моей: Свитолина похвасталась патриотическим фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина разместила патриотическую фотографию в Instagram. И добавила к ней не менее патриотическую подпись.

На фотографии Свитолина позирует с чашкой с изображенным на нем трезубцем.

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"Немного украинского настроения для вас. Может я не провожу достаточно времени в Украине, но вы никогда не заберете ее из моей души", – подписала фото Свитолина.

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Элина Свитолина мало времени бывает в Украине. Теннисистка много времени проводит на турнирах за рубежом. Там же она готовится и к соревнованиям. В начале 2019 года разгорелся скандал, когда Свитолина отказалась выступать за сборную Украины. Впоследствии она объяснила это решение восстановлением после повреждения, полученного во время турнира в Австралии.