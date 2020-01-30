Выбор был – либо спиваться, либо достигать успеха в спорте, - чемпион Паралимпиады Виктор Дидух

В 2010 году после чемпионата Европы из-за опухоли ему ампутировали ногу, но Виктор все воспринял спокойно и продолжил развиваться, как спортсмен-паралимпиец. Сейчас он – один из лучших игроков в настольный теннис в мире и чемпион Паралимпийских игр 2016 года.

О приходе в спорт

Я из педагогической семьи, папа был директором школы, а мама – учительницей. Также имею троих старших братьев, которые тоже играли в настольный теннис. Начал заниматься с пяти лет. Папа стал первым тренером. Была конкуренция с братьями, но они старше, потому понимали, что сейчас они выигрывают, а потом это изменится. Но никогда не было, что он выиграл, значит он – плохой. Все в пределах разумного. Тем более, между нами большая разница. Между мной и старшим братом одиннадцать лет разницы. Поэтому мы больше помогали друг другу, чем конкурировали. Один брат начал в 9 классе играть, другой – в 7-м классе. Им как таковая профессиональная карьера не светила. Я и третий брат поехали в Киев учиться.

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О желании бросить настольный теннис

Желание возникало, но это буквально когда мне было 6-7 лет. У меня не получалось, проигрывал, был маленьким, поэтому так реагировал. Но не думал перейти в другой вид спорта. Просто был на "психах" и нервах.

Об осознании, что спорт – это его

Это случилось, когда мне было 11 лет. Я поехал учиться в Киевский интернат физической культуры. Тогда начал заниматься серьезно и понял, что это – стиль жизни. Ради этого изменил жизнь и понял, что смогу теннисом зарабатывать деньги.

О тяжести новой жизни

Поначалу не было сложно. Я не знал, что меня ждет. В 11 лет думаешь, что поедешь в Киев, будешь тренироваться, все будет классно. А когда приехал, то в первые месяцы начались проблемы. Родителей нет, ты сам не можешь решить все. Правда, у меня был там старший брат. Но у него был свой график, свои уроки, тренировки в разное время. Не так сложно было поехать, как потом не бросить все и удержаться. Самые тяжелые – первые полгода. Это начался шестой класс. Когда ехал, то думал, что будет все как дома. Но когда появились чужие тренеры, учителя... первые месяцы были самыми тяжелыми: с сентября до декабря. Когда уже освоился, то все пошло как по "накатанной".



Виктор Дидух (фото: 24 канал)

О выборе гражданской профессии

Уже когда пошел в Киев, то был кандидатом в олимпийскую юношескую сборную Украины. В 9 классе ездил за границу на полгода, где тренировался в клубах. Почувствовал жизнь профессионала. Да и деньги начал зарабатывать теннисом в 15 лет. Где-то турнир выиграл, где-то форму дали, где-то клуб деньги дал. Мне эта жизнь нравилась, и никакого выбора не стояло. После того, как в шестом классе пошел в интернат, особо не стоял вопрос другой работы.

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О первой серьезной победе

Одной серьезной победы нет. Я все ценю. Каждая была на разном этапе жизни. При каждой были свои эмоции.

О шансе на Олимпийскую медаль

Олимпийское золото выиграть было бы тяжеловато. Конкурировать с китайцами на Олимпиаде очень трудно. Это даже всей Европе трудно. Я был на то время в сборной, дважды ездил на чемпионаты. Как раз вернулся с чемпионата Европы 30 сентября 2010 года, а 4 октября лег в больницу. И в конце октября сделали операцию. Получается, что как раз на пике карьеры приехал и сделали операцию на ногу. Еще не ампутацию. Я отыграл два года за национальную сборную, мне было 23 года, когда прошла первая операция. На Олимпиаду мог бы попасть, потому что вся карьера была впереди. А выиграть... разве скакать выше головы.

О травме

Знал, что я буду играть. Примерно представлял, какой протез будет, если произойдет ампутация, знал перспективы в "Инваспорте". Особой растерянности не было. Выбор был либо спиваться, либо дальше добиваться успеха. Выбрать не сложно. Одну ногу отрезали, еще вторая есть.

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О поддержке семьи и близких

Нормально себя вели. Тогда встречался с девушкой, не разошлись. Потом на ней женился, и сейчас уже двоих детей имеем. Папа нормально относился, тоже шутил. Все нормально воспринимали: "Ну без ноги, так без ноги, какая разница". Того, кто пытался меня жалеть, сразу выгонял из дома. Я не воспринимал жалости. Мне было легче, когда относились на равных. Не надо мне ничего подавать, приносить. Чем быстрее вошел в нормальную жизнь, тем легче было.



Виктор Дидух с дочерью (фото: 24 канал)

О возвращении в спорт

Я быстро вернулся. 27 ноября 2012 года отрезали ногу, а через 10 месяцев я выиграл чемпионат Европы. За 10 месяцев нога полностью зажила, я адаптировался, сделали протез (и то не такой, как надо), но можно было играть. Был полностью в форме. А после победы на чемпионате Европы, ясно, что уже планируешь о Паралимпиаде и новых достижениях. А получится или нет? Чувствовал, что имею силу, могу конкурировать с соперниками и даже быть фаворитом.

О Паралимпиаде 2016

Украина постоянно была первой в мировом рейтинге, а китайцы – вторые. Конечно, от нас ожидали победы. Но так получилось, что я в личных соревнованиях проиграл, хоть и был первым в рейтинге. Но то такое, это спорт, так бывает. Сильно не разочаровываюсь. Сейчас, когда прошло время, думаю, что мы достаточно нормально сыграли и взяли одно золото из двух. Надо радоваться, что оно было.

Об академии настольного тенниса

Идея заимствована из Китая. Там много таких академий. Когда выступал в Донецке, там был тренер из Китая. Он говорил, что можем поехать тренироваться в Китай. Но один день такой тренировки стоил 70 долларов. Там все очень высокого уровня. Подумал, почему бы не сделать такое в Украине. Потом поехал выступать за клуб в Чехию, и там была такая академия. И в нее люди едут и едут. Тогда решил, что пора и в Украине такое делать.

Спонсоров привлекал, но так и не привлек. Все делал за свои средства. Все, что выиграл на Паралимпиаде, вложил в нее. До этого тоже была академия, но это был арендованный зал. Вкладывал деньги, заработанные на соревнованиях. Сейчас готовимся строить новый зал, весной будем начинать. Хотим построить зал, который будет конкурентоспособным. Он должен соответствовать требованиям, чтобы и сборная тренировалась.

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Сейчас работаем больше под заезды. Это – не постоянные тренировки. Например, целое лето мы работали. 180 человек приезжало. Сборная по теннису тоже здесь готовилась к Паралимпиаде. Люди приезжают, мы их обеспечиваем проживанием, питанием, тренировками. Таких крупных аналогов в Украине нет. Поэтому считаю, что она востребована. И мы еще развиваемся. Отель достраивается, будет делаться новый зал.

Об академии, как бизнесе

Это и не бизнес, и не социальный проект. Мы работаем без бюджетной поддержки. Приезжал бывший министр спорта Жданов и сказал, что не может выделить деньги, потому что это частный зал. Все тянем своими силами. Но работников надо нанимать, организовывать питание, содержать зал, потому нужно иметь деньги. Из-за этого она – платная. Потому это – где-то уже начало бизнеса.

О Паралимпиаде 2020

Уже имею квалификацию. У нас по рейтингу отбирают 14 человек. Но я, как чемпион Европы, чемпион континента, автоматически попадаю. Но и так бы попал, потому что теперь являюсь первым в рейтинге. Не буду прогнозировать свои шансы, чтобы не "накаркать". Сделаю все возможное. Думаю, что команда у нас сильная и будем бороться. Если удастся хоть одно призовое место взять, то буду рад.

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