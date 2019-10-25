Выборы президента УПЛ: букмекеры назвали фаворита

Уже вскоре Украинская премьер-лига может получить нового президента. Швейцарец Томас Гримм не справился с поставленными перед ними задачами.

Продолжает набирать обороты ситуация, связанная с единым пулом УПЛ, которую так и не смог решить президент УПЛ Томас Гримм. Угрозы пойти в Спортивный арбитражный суд Лозанны ни к чему не привели – пять клубов так и остались в пуле "плюсов". И следующим шагом Гримма стала отпуск сроком на месяц. Это при том, что его на рабочем месте можно было застать от силы пару раз в месяц, поскольку он руководил УПЛ дистанционно, а проживал в Швейцарии.

В результате кресло под ним зашаталось еще сильнее. Появились слухи о том, что функционер скоро подаст в отставку, причем, в ближайшее время, а в кулуарах стали называть имена кандидатов на пост президента УПЛ. Смена руководителя настолько реальна, что прогнозы на нового главу Украинской премьер-лиги стала принимать компания Favorit Sport.

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Главным претендентом на должность при этом является Александр Денисов (коэффициент 2,00), директор телеканалов "Футбол 1" и "Футбол 2", которые транслируют большинство матчей FavBet Лиги. Примечательно, что его основной конкурент – руководитель управления спортивными каналами "1+1" Степан Щербачев (коэффициент – 2,5).

Если в ближайшее время нас действительно будут ждать внеочередные выборы (Гримм избирался на 4 года в апреле 2018 года), то именно между Денисовым и Щербачевым пройдет основная борьба. Неудивительно, что Денисов считается фаворитом президентской гонки, поскольку он давно сотрудничает с УПЛ и хорошо знает работу организации изнутри.

Интересно, что шансы других кандидатов, которые в свое время возглавляли ПФЛ и УПЛ, скорее символические. Коэффициент 25,0 у Григория Суркиса и по 50,0 у Равиля Сафиуллина и Виталия Данилова.