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Выборы президента УПЛ перенесены на конец апреля

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Выборы президента УПЛ / НП

Дирекция украинской Премьер-лиги решила перенести выборы президента на 27 апреля.

Процедура пройдет в Доме футбола, заседание начнется в 12:00, сообщает официальный сайт организации.

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Сначала встречу планировали провести 7 апреля, что стало невозможным в связи с продолжением карантина на всей территории Украины до 24 апреля. Выборы президента должны проходить только в очном режиме.

  • Нынешним президентом УПЛ является Томас Гримм, но он не подавал свою кандидатуру на выборы.
  • Все футбольные соревнования в Украине были бессрочно прекращены 17 марта в связи с пандемией коронавируса COVID-19. УПЛ рассматривает возможность возобновления матчей 15 мая.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол УПЛ
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