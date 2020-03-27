Выборы президента УПЛ перенесены на конец апреля
Дирекция украинской Премьер-лиги решила перенести выборы президента на 27 апреля.
Процедура пройдет в Доме футбола, заседание начнется в 12:00, сообщает официальный сайт организации.
Чиатйте также Украинские клубы планируют вдвое сократить зарплату футболистам и обратились к юристам
Сначала встречу планировали провести 7 апреля, что стало невозможным в связи с продолжением карантина на всей территории Украины до 24 апреля. Выборы президента должны проходить только в очном режиме.
- Нынешним президентом УПЛ является Томас Гримм, но он не подавал свою кандидатуру на выборы.
- Все футбольные соревнования в Украине были бессрочно прекращены 17 марта в связи с пандемией коронавируса COVID-19. УПЛ рассматривает возможность возобновления матчей 15 мая.
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 13:27 Поехал бы играть в Россию, можно назад было бы не возвращаться – игрок "Руха"
сегодня , 12:12 Бывшая звезда "Шахтера" попал в скандал во время карантина: все из-за сексуального фото девушки
сегодня , 10:50 Дария Билодид показала, как занимается дома для поддержания идеальной формы: видео
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Ломаченко – Лопес: известный тренер рассказал, как завершится бойсегодня , 13:37
-
Каратистка Терлюга показала яркую тренировку дома: видеосегодня , 09:39
-
Украинские клубы планируют вдвое сократить зарплату футболистам из-за карантинасегодня , 12:57
-
У игрока сборной Украины Вячеслава Боброва диагностировали коронавируссегодня , 14:12
-
Что делает биатлон таким красивым: яркое видеосегодня , 14:50
-
"Барселона" урезала зарплату украинцу Пустовому и сократила рабочий деньсегодня , 11:21
Предложения партнеров
Комментарии