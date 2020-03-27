Выборы президента УПЛ перенесены на конец апреля

Дирекция украинской Премьер-лиги решила перенести выборы президента на 27 апреля.

Процедура пройдет в Доме футбола, заседание начнется в 12:00, сообщает официальный сайт организации.

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Сначала встречу планировали провести 7 апреля, что стало невозможным в связи с продолжением карантина на всей территории Украины до 24 апреля. Выборы президента должны проходить только в очном режиме.

Нынешним президентом УПЛ является Томас Гримм, но он не подавал свою кандидатуру на выборы.

Все футбольные соревнования в Украине были бессрочно прекращены 17 марта в связи с пандемией коронавируса COVID-19. УПЛ рассматривает возможность возобновления матчей 15 мая.

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