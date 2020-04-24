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Выборы президента УПЛ снова перенесли – объявлена новая дата

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Выборы президента УПЛ
Выборы президента УПЛ / УПЛ

Выборы нового президента УПЛ перенесены с 27 апреля на 25 мая. Вместе с тем прием заявок от кандидатов также будет продолжен.

Об этом сообщили Tribuna.com в Премьер-лиге.

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Процедуру голосования перенесли уже во второй раз. Сначала они должны были состояться 7 апреля, но из-за продления Кабмином карантина до 24 апреля их перенесли на 27 апреля.

Контракт предыдущего президента УПЛ Томаса Гримма завершился 6 апреля. Организацию сейчас возглавляет исполнительная дирекция во главе с Евгением Диким.

Ранее сообщалось, что Александр Шевченко – единственный зарегистрированный кандидат в президенты лиги. Позже "Карпаты" выдвинули Олега Смалийчука на этот пост, но с нарушением сроков подачи заявки.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Спорта Спорт Футбол УПЛ
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