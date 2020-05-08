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Выборы президента УПЛ: у кого больше шансов на победу

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Вибори президента УПЛ
Вибори президента УПЛ / УПЛ

В конце мая УПЛ может наконец получить нового руководителя. Экс-глава организации Томас Гримм решил не подавать свою кандидатуру. Сейчас на кресло президента претендуют три человека, но, возможно, им еще кто-то составит конкуренцию, поскольку заявки принимаются до 14 мая.

Клубам FavBet Ліги належить вибирати між Олександром Шевченком (керівник федерації футболу Львівської обласної, його висуває чернігівська "Десна"), Михайлом Метревелі (журналіст, експерт програми "Великий Футбол", висувається від "Шахтаря") та Олегом Смалійчуком (колишній віцепрезидент "Карпат", які його і висунули).

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Деякий час Олександр Шевченко був єдиним кандидатом на пост, але навіть коли у нього з'явилися конкурентом, він залишається фаворитом в президентських перегонах. Компанія FavBet приймає ставки на його перемогу з коефіцієнтом 1,10, тоді як коефіцієнт на те, що більшість голосів набере Метревелі – 11,0 та 18,0, що переможе Смалійчук.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: УПЛ Спорт Футбол
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