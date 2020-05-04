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Выдающийся американский экс-тренер Усика и Кличко: Я чувствую себя украинцем

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Джеймс Али Башир
Джеймс Али Башир / Getty Images

Опытный американский тренер Джеймс Али Башир, который за свою карьеру успел поработать с тремя украинцами, рассказал об отношении к Украине.

Об этом Али Башир рассказал в прямом эфире инстаграм Luckypunch.net.

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"Я люблю Украину, люблю местных боксеров. Уже не могу дождаться, когда снова прилечу к вам после того, как карантин пройдет. Так что ждите меня. Я чувствую себя украинцем, я, наверное, действительно им являюсь. Где я мог бы жить?" – сказал он.

В свое время Али Башир был тренером известных украинских боксеров Владимира Кличко и Александра Усика. Сейчас он входит в тренерский штаб украинца Владислава Сиренко.

  • В октябре 2019 года во время церемонии взвешивания перед боем его подопечной Иваны Хабазин (20-3, 7 КО) против американки Клариссы Шилдс (9-0, 2 КО) Джеймс Али Башир попал в драку. Башир сцепился с мужчиной, предположительно из команды Шилдс. У Башира переломы лицевых костей.
  • В начале марта Али Башир также размышлял над возвращением Кличко. Он заявил, что сейчас идеальное время для возвращения Владимира.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Александр Усик Владимир Кличко Спорт Бокс
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