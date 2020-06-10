В 26 туре Премьер-лиги ковалевский "Колос" примет "Шахтер". Матч состоится 14 июня в Киеве на НСК "Олимпийский".

Поединок состоится в воскресенье, 14 июня. Начало – в 17:00. Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

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Номинальным хозяином встречи будет "Колос". В этом сезоне команда из Ковалевки проводит домашние матчи на "Оболонь-Арене" в Киеве.

"Шахтер" доиграет УПЛ на НСК "Олимпийский"

После рестарта сезона "Шахтер" решил договариваться с соперниками, чтобы все матчи проходили именно на этой арене. Ранее на стадионе были сыграны поединки против "Динамо" (3:1) и "Десны" (3:2).