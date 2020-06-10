Выездной матч "Шахтера" в УПЛ перенесли на НСК "Олимпийский"
В 26 туре Премьер-лиги ковалевский "Колос" примет "Шахтер". Матч состоится 14 июня в Киеве на НСК "Олимпийский".
Поединок состоится в воскресенье, 14 июня. Начало – в 17:00. Об этом сообщает официальный сайт "горняков".
Читайте также Матч "Динамо" – "Колос" неожиданно перенесен
Номинальным хозяином встречи будет "Колос". В этом сезоне команда из Ковалевки проводит домашние матчи на "Оболонь-Арене" в Киеве.
"Шахтер" доиграет УПЛ на НСК "Олимпийский"
После рестарта сезона "Шахтер" решил договариваться с соперниками, чтобы все матчи проходили именно на этой арене. Ранее на стадионе были сыграны поединки против "Динамо" (3:1) и "Десны" (3:2).
- "Шахтер" с 65 очками уверенно возглавляет турнирную таблицу УПЛ, команде Луиша Каштру осталось одержать две победы, чтобы стать чемпионом 2019/20.
- "Колос" замыкает верхнюю шестерку Чемпионата Украины и готовится играть матчи плейоф за путевку в Лигу Европы, которые проведут 29 июля и 1 августа.