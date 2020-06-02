Выглядит как зомби: у звезды ПСЖ возникли серьезные проблемы из-за карантина
Представитель медицинского штаба "Пари Сен-Жермен" выразил свою обеспокоенность руководству французского клуба по поводу ментального здоровья полузащитника команды Анхеля Ди Марии.
По словам представителя медицинского штаба, 32-летний аргентинец страдает от бессонницы и испытывает приступы депрессии. Об этом сообщает Le Parisien.
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Причиной проблем Ди Марии называется долгое отсутствие футбола в ходе карантина из-за пандемии коронавируса. Анхель тяжело переносит досрочное завершение сезона в Лиге 1, хотя ПСЖ и был признан чемпионом. В последний раз Ди Мария выходил на поле 11 марта.
Отмечается, что за Ди Марию всерьез переживает его жена. Своим близким она сообщила, что Анхель выглядит как зомби.
Досрочное завершение чемпионата Франции
- Во Франции все же решили досрочно остановить футбольный сезон. Там приняли решение признать ПСЖ чемпионом страны.
- На момент остановки чемпионата из-за COVID-19 парижане лидировали в таблице, опережая "Марсель" на 12 очков. В Лигу чемпионов, кроме ПСЖ, выйдут "Марсель" и "Ренн". В Лиге Европы будут играть "Лилль", "Реймс", "Ницца".
- В низшую лигу вылетают "Амьен" и "Тулуза", а из Лиги 2 в элиту поднимутся "Лорьян" и "Ланс". "Лион" впервые с 1997 года не сыграет в еврокубках.
- Франция стала второй страной после Нидерландов, где решили досрочно завершить чемпионат. Впрочем, в Нидерландах не определили чемпиона.