Представитель медицинского штаба "Пари Сен-Жермен" выразил свою обеспокоенность руководству французского клуба по поводу ментального здоровья полузащитника команды Анхеля Ди Марии.

По словам представителя медицинского штаба, 32-летний аргентинец страдает от бессонницы и испытывает приступы депрессии. Об этом сообщает Le Parisien.

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Причиной проблем Ди Марии называется долгое отсутствие футбола в ходе карантина из-за пандемии коронавируса. Анхель тяжело переносит досрочное завершение сезона в Лиге 1, хотя ПСЖ и был признан чемпионом. В последний раз Ди Мария выходил на поле 11 марта.

Отмечается, что за Ди Марию всерьез переживает его жена. Своим близким она сообщила, что Анхель выглядит как зомби.

Досрочное завершение чемпионата Франции