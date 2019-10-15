Выглядит все очень хорошо, сейчас Москва расцвела, – Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась впечатлением о Москве перед стартом на Кубке Кремля. Свитолина стартует с 1/8 финала, поскольку является первым номером посева.

Прежде всего, Свитолина поделилась впечатлениями от нового стадиона, на котором проходит турнир. Как известно, соревнования проходят в ледовом дворце "Крылатское".

Читайте также: Свитолина пообщалась с болельщиками: Отдохнем в гробу

Выглядит очень хорошо. Думаю, это хорошая локация, здесь много места. И это очень важно для игроков, так как много людей вовлечено, к тому же здесь и мужчины играют. Хорошо, что очень много места,

– сказала Элина в комментарии "Чемпионату".

Вместе с тем, Свитолина поделилась впечатлениями о Москве. По ее мнению, город расцвел по сравнению с ее последним визитом в столицу России.

Если честно, я мало была в Москве – в самом городе. Мне сложно судить. Выглядит все очень хорошо. Когда в последний раз была, все было в Москве по-другому. Сейчас город расцвел,

– отметила украинка.

Также во время общения с журналистами Свитолина заявила, что хочет выиграть турнир WTA в Москве. Соперницей Элины в 1/8 финала станет победитель пары Онс Жабер – Вероника Кудерметова.

В основной сетке турнира в Москве выступит и украинка Даяна Ястремская. В 1/16 финала Даяна сыграет против представительницы России Дарьи Касаткиной.

Что такое Кубок Кремля? Это профессиональный теннисный турнир, который с 1990 года проводится осенью в Москве. Турнир принадлежит к категории WTA Premier – четвертый по престижности. Призовой фонд турнира $1 032 000.