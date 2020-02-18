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Выхрист должен был дебютировать в США ,– менеджер боксера Андрей Котельник

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Виктор Выхрист / facebook.com/ECBOXING

Андрей Котельник, менеджер Виктора "Фауста" Выхриста, рассказал о дебюте боксера в профи, почему выбрали именно EC Boxing Promotion и о планах на будущее.

Почему EC Boxing Promotion

Отношение, хорошие условия и промоутер, который был когда-то у меня – Питер Харнац. Он многих боксеров забирал в Universum Box Promotions, в том числе братьев Кличко. Компания стабильна, она на ходу и там есть все, чтобы стать чемпионом мира. Сейчас такое время, что не надо по 40 нетитульных боев проводить. Компания планирует до конца года вывести на пояс чемпиона Европы. Просто надо пройти процедуру раундов и подняться в рейтинге. Соперники будут с каждым разом сильнее. Все в руках Виктора. Он способный боксер.

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Когда следующий бой

Точно не готов сказать. Планируем в конце марта. В пятницу, 21 февраля, Виктор летит в Германию, чтобы готовиться дальше.

О работе над медийностью Выхриста

Ему в этом плане будет проще. Это супертяжелая категория. Он видный боксер, белый, имеет удар, чем-то похож на Владимира Кличко (манерой). Сегодня даже стоял вопрос, что его дебют должен был быть в Нью-Йорке, но там программа сорвалась. Он не будет домовым боксером. Будет боксировать там, где будет возможность.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MY TEAM

Допис, поширений Выхрист Виктор (@viktor_faust_vykhryst)

О боях в США

Кто не хочет подраться в Америке. Там основные деньги и признание профессионального бокса.

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О наборе веса Выхристом

До этого боя он был в очень быстрой и хорошей форме. Это он с тренером должен решить, в каком весе лучше, чтобы быть быстрым и хорошо себя чувствовать.

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Автор: Станислав Безушко
Теги: Новости Спорта Виктор Выхрист Спорт Бокс
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