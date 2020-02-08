Виктор Выхрист – Андрей Мазаник: где смотреть бой онлайн
В субботу, 8 февраля, украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист дебютирует на профессиональном ринге. Соперником украинца станет Андрей Мазаник из Беларуси. Посмотреть бой можно онлайн и по телевидению.
Виктор Выхрист и Андрей Мазаник проведут бой в Германии. В Украине бой Выхриста в прямом эфире покажет телеканал Xsport.
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Начало трансляции вечера бокса в Германии в 22:40. Также в рамках вечера бокса Фират Арслан встретится Кевино Лареном.
Смотреть онлайн трансляцию телеканала Xsport можно по этой ссылке.
Также телеканал Xsport можно смотреть на платформе Megogo. Для этого нужно иметь подписку "Оптимальная", стоимость которой составляет 97 гривен за месяц.
- Виктор Вихрист в течение многих лет входил в состав сборной Украины по боксу среди мужчин. Является многократным чемпионом Украины. Выступал в составе боксерского клуба "Украинские атаманы".
- Победитель и призер международных турниров высшей категории. Первый весомый титул завоевал в 2017 году, завоевав золото на чемпионате Европы по боксу среди мужчин, который проходил в Харькове.
- В 2019 году подтвердил статус сильнейшего боксера Европы став чемпионом Европейских игр в Минске в составе сборной Украины.