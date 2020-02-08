Виктор Выхрист – Андрей Мазаник: где смотреть бой онлайн

В субботу, 8 февраля, украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист дебютирует на профессиональном ринге. Соперником украинца станет Андрей Мазаник из Беларуси. Посмотреть бой можно онлайн и по телевидению.

Виктор Выхрист и Андрей Мазаник проведут бой в Германии. В Украине бой Выхриста в прямом эфире покажет телеканал Xsport.

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Начало трансляции вечера бокса в Германии в 22:40. Также в рамках вечера бокса Фират Арслан встретится Кевино Лареном.

Смотреть онлайн трансляцию телеканала Xsport можно по этой ссылке.

Также телеканал Xsport можно смотреть на платформе Megogo. Для этого нужно иметь подписку "Оптимальная", стоимость которой составляет 97 гривен за месяц.