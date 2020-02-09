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Украинец Выхрист за 55 секунд сенсационно забил первого соперника в профи – видео

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Виктор Выхрист – Андрей Мазаник: результат и видео боя

В Германии украинец Виктор Фауст (Выхрист) (1-0, 1 КО) дебютировал в профессиональном боксе с победы над белорусом Андреем Мазаником (13-11, 10 КО).

Бой длился всего 55 секунд. Украинский боксер уверенно деклассировал своего оппонента, одержав свою первую победу на профи-ринге.

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Выхрист начал поединок, удерживая соперника на дистанции левым джебом. Затем в первой же атаке украинец потряс оппонента правым боковым. Виктор почувствовал кровь и начал забивать противника жесткими боковыми ударами, а на 55-й секунде боя Мазаник упал, а его команда выбросила белое полотенце.

Напомним, что 27-летний Выхрист подписал контракт с промоутерской компанией EC в Гамбурге и не сможет выступить за сборную Украины на предстоящих Олимпийских играх. Украинец на профессиональном ринге будет выступать под псевдонимом Виктор Фауст.

Выхрист – золотой медалист харьковского чемпионата Европы 2017 года весовой категории свыше 91 килограмм. В прошлом году Виктор выиграл золотую медаль Европейских игр в Минске.

Виктор Вихрист – Андрей Мазаник видео нокаута

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс Виктор Выхрист
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