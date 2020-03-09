Выхрист официально проведет бой против аргентинца: дата и место

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист проведет второй поединок на профессиональной арене. Выхрист проведет бой с 33-летним аргентинцем Максимиллианом Алехандро Сосой.

Поединок Выхрист – Соса состоится 21 марта. Как сообщает пресс-служба промоутерской компании ECB Boxing, вечер бокса пройдет в Берлине (Германия).

Аргентинский соперник Выхрист провел на профессиональном ринге 9 поединков и потерпел два поражения. 4 боя он выиграл нокаутом.

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Дебютный бой в профессионалах Выхрист провел 8 февраля. Украинец брутально победил представителя Беларуси Андрея Мазаника за 55 секунд.

Что известно о переходе Выхриста в профессионалы?

После того, как Виктор перешел в профессионалы, Федерация бокса Украины (ФБУ) дисквалифицировала на три года его тренера Александра Ляхового и менеджера Андрея Котельника.

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В различных СМИ появились слухи, что причиной дисквалификации стало то, что Выхрист не заплатил отступные.

Впрочем, боксер в комментарии Спорт24 опроверг эту информацию.

Вместе с тем, команда Выхриста готовит судебный иск к ФБУ из-за дисквалификации Котельника и Ляхового.