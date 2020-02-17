Выхрист рассказал, требовали ли у него деньги в Федерации бокса за переход в профессионалы

Украинский боксер Виктор Выхрист перешел в профессионалы. Этот переход сопровождает ряд скандалов.

Напомним, после того, как стало известно, что Виктор Выхрист будет выступать в профессионалах, Федерация бокса Украины дисквалифицировала на три года его тренера Александра Ляхова и менеджера Андрея Котельника. В различных СМИ поползли слухи, что причина в том, что Виктор Выхрист не заплатил отступные. После этого бывший боксер Вячеслав Глазков рассказал, что президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус получил треть гонорара за его переход в профессионалы – 65 тысяч долларов.

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Сам Выхрист в комментарии Спорт24 опроверг информацию, что в Федерации бокса требовали у него деньги за переход.

"Ничего [не требовали, – прим. ред.]. Такого не было", – заявил Выхрист.

При этом, по его словам, он находился на контракте в Министерстве молодежи и спорта Украины, а не Федерации бокса. Поэтому когда решил перейти в профессионалы, просто написал заявление об этом.

"Я получал деньги от государства, федерация мне ни копейки не платила. У меня не было никаких контрактов и обязательств перед федерацией. Связался с людьми, которые работают в федерации, и мне сообщили, что должен написать заявление. Я написал и все. Хорошо разошлись, без конфликтов, все как полагается", – заявил Виктор Выхрист.

Болльше о самом скандале, как возник вариант перехода в профессионалы, дебюте и планах на будущее, прозвище и желании поехать на Олимпиаду – в эксклюзивном интервью Виктора Выхриста для Спорт24.