Выхрист рассказал, требовали ли у него деньги в Федерации бокса за переход в профессионалы
Украинский боксер Виктор Выхрист перешел в профессионалы. Этот переход сопровождает ряд скандалов.
Напомним, после того, как стало известно, что Виктор Выхрист будет выступать в профессионалах, Федерация бокса Украины дисквалифицировала на три года его тренера Александра Ляхова и менеджера Андрея Котельника. В различных СМИ поползли слухи, что причина в том, что Виктор Выхрист не заплатил отступные. После этого бывший боксер Вячеслав Глазков рассказал, что президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус получил треть гонорара за его переход в профессионалы – 65 тысяч долларов.
К слову: Виктор Выхрист – новая украинская угроза в боксе для Уайлдера и Джошуа
Сам Выхрист в комментарии Спорт24 опроверг информацию, что в Федерации бокса требовали у него деньги за переход.
"Ничего [не требовали, – прим. ред.]. Такого не было", – заявил Выхрист.
При этом, по его словам, он находился на контракте в Министерстве молодежи и спорта Украины, а не Федерации бокса. Поэтому когда решил перейти в профессионалы, просто написал заявление об этом.
"Я получал деньги от государства, федерация мне ни копейки не платила. У меня не было никаких контрактов и обязательств перед федерацией. Связался с людьми, которые работают в федерации, и мне сообщили, что должен написать заявление. Я написал и все. Хорошо разошлись, без конфликтов, все как полагается", – заявил Виктор Выхрист.
Болльше о самом скандале, как возник вариант перехода в профессионалы, дебюте и планах на будущее, прозвище и желании поехать на Олимпиаду – в эксклюзивном интервью Виктора Выхриста для Спорт24.
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