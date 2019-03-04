Вымученная победа "Шахтера", потеря "Динамо", львовское дерби: главные итоги 20-го тура УПЛ

Двадцатый тур УПЛ запомнился меньшим количеством голов, чем предыдущий. Но и здесь не обошлось без неожиданных результатов, тяжелых потерь и зажигательных матчей. А также обострением борьбы. Как за выживание, так и попадание в топ-6.

"Динамо" побеждает, но теряет Соля

Открывать тур выпало матчу в Чернигове, где местная "Десна" принимала киевское "Динамо". Матч оказался с большим количеством голевых моментов. И тремя забитыми голами. А еще большим количеством нереализованных моментов.

Читайте также: "Динамо" на классе победило "Десну", но потеряло Соля: видео

Киевляне победили и продолжили борьбу за чемпионство. Хотя отставание сократить в итоге не удалось. Да еще и перед игрой с "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы потеряли нападающего.

Зато "Десна" после этого матча вылетела из топ-6. Команда теперь занимает седьмое место.

Читайте также: "Челси" победил в непростом матче чемпионата Англии перед игрой с "Динамо": видео

Травма тура

Матч в Чернигове запомнился не так игрой или результатом, как травмой нападающего киевлян Франа Соля. Испанец неудачно приземлился во время борьбы с соперником, и повредил плечо. Боль была настолько сильной, что нападающий сам не сумел покинуть пределы поля. И очень громко кричал.

В "Динамо" не сообщают, насколько тяжелая травма игрока. "Очень тяжелая ситуация", – все, что сказал главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич после матча.

Читайте также: Травма Соля: на сколько "Динамо" потеряло форварда

"Шахтер" преодолевает сопротивление "Черноморца"

Одесский "Черноморец" в 2019 году является совсем другой командой, чем в осенней части чемпионата. Команда выиграла на выезде у "Львова", и была близка к тому, чтобы заработать очки в домашнем матче против "Шахтера". Но не сложилось.

Все в матче решил единственный гол, который Марлос забил с пенальти. Сфолил же в своей штрафной исландский дебютант Арни Вильхамссон. Первый исландец в чемпионате Украины вышел на поле за четыре минуты до этого эпизода.

Читайте также: "Шахтер" минимально победил "Черноморец" благодаря голу с пенальти: видео

Но стоит отметить, что "Шахтер" и до забитого пенальти значительно повысил темп игры во втором тайме. Поэтому игроки одесской команды уже просто не успевали за соперниками.

"Шахтер" продолжает оставаться лидером УПЛ. Зато борьба за выживание в чемпионате только обостряется.

Баннер тура

На этом матче фанаты "Шахтера" не заняли традиционный гостевой сектор. А были вместе с болельщиками "Черноморца". Все потому, что руководство "горняков" решило изменить подход к покупке билетов на выездные матчи команды. Поклонники команды могут купить билет только по паспортам и с фото болельщиков.

Это не очень понравилось фанатам "Шахтера". Все потому, что в свое время информация об активных болельщиках клуба попала к пророссийским боевикам в Донецке.

"Сегодня тебя сфоткал клуб. Завтра ты в папках РФ спецслужб", – вывесили баннеры фанаты "Шахтера". И сожгли при этом флаг России.

Читайте также: Ультрас "Шахтера" показательно сожгли флаг России на матчи с "Черноморцем": видео



Баннер фанатов "Шахтера"

"Арсенал" выигрывает битву аутсайдеров

Борьба за выживание в УПЛ только обостряется. Киевский "Арсенал" выиграл матч против "Олимпика". Там же "канониры" сократили отставание от одиннадцатого "Черноморца" до четырех очков. "Олимпик" же в итоге потерял возможность обойти "Карпаты" и покинуть зону матчей плей-офф.

Читайте также: "Арсенал-Киев" в меньшинстве минимально победил "Олимпик": видео гола

Все в игре решил единственный гол с пенальти. Евгений Цимбалюк неудачно сыграл в защите, а затем сфолил в своей штрафной. Удар с 11-метровой отметки четко реализовал Сергей Вакуленко.

Также в матче было удаление "канонира" Дмитрия Башлая. А "Олимпик" в этой игре заработал целых шесть желтых карточек.

"Заря" громит "Ворсклу" и уже четвертая

Обостряется борьба и в верхней части чемпионата. В матче "Зари" и "Ворсклы" встречались команды, претендующие на четвертое место, дающее право сыграть в Лиге Европы следующего сезона. К матчу на этой позиции была "Ворскла", и после поражения луганчане обошли их.

Читайте также: "Заря" разгромила "Ворсклу" в матче чемпионата Украины: видео голов

Обе команды в прошлом туре потерпели разгромных поражений – "Ворскла" дома от "Карпат" 4:0, а "Заря" в Киеве от "Динамо" 5:0. Разгром был и в этом матче. На этот раз все ограничилось тремя голами, и все они влетели в ворота "Ворсклы", команда за два матча пропустила семь голов и не забила ни одного. Поэтому опустилась на шестое место в турнирной таблице. И может вылететь из топ-6. Столько же очков, как и у полтавчан, у седьмой "Десны". У восьмого "Львова" на один балл меньше.

"Львов" выигрывает принципиальное дерби у "Карпат"

26 мая 2009 года "Карпаты" обыграли "Львов" и фактически отправили соперников в Первую лигу. 3 марта 2019 года "Львов" обыграл "Карпаты" и отправил их в нижнюю шестерку бороться за выживание.

Обеим командам надо было выигрывать этот матч. и не только потому, что это дерби. Но и чтобы в дальнейшем претендовать на попадание в топ-6. Удалось это "Львову". Благодаря автоголу. От Ади Мегремича мяч залетел в ворота "Карпат" после подачи со штрафного.

Читайте также: "Львов" обыграл "Карпаты" в принципиальном дерби благодаря автоголу: видео

Как ни старались игроки "Карпат" хотя бы сравнять счет, им это не удалось. Команда потеряла возможность подняться в топ-6.

Фото тура

К шестидесятой минуты фанаты "Карпат" активно поддерживали команду пением. Все они были в черном и с атрибутикой клуба. Болельщики вывесили единственный баннер "Только Карпаты". А также перевернутый флаг "Львова" (из-за чего случились столкновения). Но после шестидесятой минуты на их секторе начался настоящий карнавал. Арбитру матча Юрию Можаровскому (львовянину доверили судить львовское дерби) даже дважды пришлось останавливать игру. Взрывы и яркое шоу раз за разом привлекало больше внимания, чем сама игра на поле.



Салюты от фанатов "Карпат" во время матча против "Львова" (фото: Евгений Кравс)

Теперь "Карпаты" ожидает очередное наказание. Вполне вероятно, что следующий домашний матч против "Мариуполя" команда сыграет при пустых трибунах.

"Мариуполь" рвется в топ-6

Довольно интересным оказался и матч в Александрии, где местная команда принимала "Мариуполь". Последние изо всех сил пытаются попасть в топ-6. В предыдущем туре они обыграли "Олимпик". Были близки к тому, чтобы вывезти три очка и в матче против "Александрии". И на девяностой минуте пропустили гол от Евгения Банады. В итоге ничья. Благодаря ей азовцы таки пробились на пятое место.

Читайте также: "Александрия" на последних минутах вырвала ничью у "Мариуполя": видео

"Александрия" хоть и сохранила за собой третью позицию, но в 2019 году пока не впечатляет.

Цифры тура

12 252. Столько зрителей было на матче "Карпаты" – "Львов". 10 125 зрителей собрал матч в Одессе "Черноморец" против "Шахтера". В предыдущем туре матч "Динамо" – "Заря" на стадион пришло посмотреть 12 764 зрителей. Интерес к украинскому футболу возвращается?

Результаты матчей

Десна – Динамо 1:2

Голы: Картушов, 83 – Кендзера, 25 Буяльский, 68

Черноморец – Шахтер 0:1

Гол: Марлос, 76 (пен)

Заря – Ворскла 3:0

Голы: Силас, 45+1, Громов, 62, Караваев, 77

Олимпик – Арсенал-Киев 0:1

Гол: Вакуленко, 11 (пен)

Удаление: Башлай, 35 (Арсенал-Киев)

Карпаты – Львов 0:1

Гол: Мегремич, 34 (авт)

Александрия – Мариуполь 1:1

Голы: Банада, 90+1 – Зубков, 14