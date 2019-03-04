Вымученная победа "Шахтера", потеря "Динамо", львовское дерби: главные итоги 20-го тура УПЛ
Двадцатый тур УПЛ запомнился меньшим количеством голов, чем предыдущий. Но и здесь не обошлось без неожиданных результатов, тяжелых потерь и зажигательных матчей. А также обострением борьбы. Как за выживание, так и попадание в топ-6.
"Динамо" побеждает, но теряет Соля
Открывать тур выпало матчу в Чернигове, где местная "Десна" принимала киевское "Динамо". Матч оказался с большим количеством голевых моментов. И тремя забитыми голами. А еще большим количеством нереализованных моментов.
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Киевляне победили и продолжили борьбу за чемпионство. Хотя отставание сократить в итоге не удалось. Да еще и перед игрой с "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы потеряли нападающего.
Зато "Десна" после этого матча вылетела из топ-6. Команда теперь занимает седьмое место.
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Травма тура
Матч в Чернигове запомнился не так игрой или результатом, как травмой нападающего киевлян Франа Соля. Испанец неудачно приземлился во время борьбы с соперником, и повредил плечо. Боль была настолько сильной, что нападающий сам не сумел покинуть пределы поля. И очень громко кричал.
В "Динамо" не сообщают, насколько тяжелая травма игрока. "Очень тяжелая ситуация", – все, что сказал главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич после матча.
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"Шахтер" преодолевает сопротивление "Черноморца"
Одесский "Черноморец" в 2019 году является совсем другой командой, чем в осенней части чемпионата. Команда выиграла на выезде у "Львова", и была близка к тому, чтобы заработать очки в домашнем матче против "Шахтера". Но не сложилось.
Все в матче решил единственный гол, который Марлос забил с пенальти. Сфолил же в своей штрафной исландский дебютант Арни Вильхамссон. Первый исландец в чемпионате Украины вышел на поле за четыре минуты до этого эпизода.
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Но стоит отметить, что "Шахтер" и до забитого пенальти значительно повысил темп игры во втором тайме. Поэтому игроки одесской команды уже просто не успевали за соперниками.
"Шахтер" продолжает оставаться лидером УПЛ. Зато борьба за выживание в чемпионате только обостряется.
Баннер тура
На этом матче фанаты "Шахтера" не заняли традиционный гостевой сектор. А были вместе с болельщиками "Черноморца". Все потому, что руководство "горняков" решило изменить подход к покупке билетов на выездные матчи команды. Поклонники команды могут купить билет только по паспортам и с фото болельщиков.
Это не очень понравилось фанатам "Шахтера". Все потому, что в свое время информация об активных болельщиках клуба попала к пророссийским боевикам в Донецке.
"Сегодня тебя сфоткал клуб. Завтра ты в папках РФ спецслужб", – вывесили баннеры фанаты "Шахтера". И сожгли при этом флаг России.
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Баннер фанатов "Шахтера"
"Арсенал" выигрывает битву аутсайдеров
Борьба за выживание в УПЛ только обостряется. Киевский "Арсенал" выиграл матч против "Олимпика". Там же "канониры" сократили отставание от одиннадцатого "Черноморца" до четырех очков. "Олимпик" же в итоге потерял возможность обойти "Карпаты" и покинуть зону матчей плей-офф.
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Все в игре решил единственный гол с пенальти. Евгений Цимбалюк неудачно сыграл в защите, а затем сфолил в своей штрафной. Удар с 11-метровой отметки четко реализовал Сергей Вакуленко.
Также в матче было удаление "канонира" Дмитрия Башлая. А "Олимпик" в этой игре заработал целых шесть желтых карточек.
"Заря" громит "Ворсклу" и уже четвертая
Обостряется борьба и в верхней части чемпионата. В матче "Зари" и "Ворсклы" встречались команды, претендующие на четвертое место, дающее право сыграть в Лиге Европы следующего сезона. К матчу на этой позиции была "Ворскла", и после поражения луганчане обошли их.
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Обе команды в прошлом туре потерпели разгромных поражений – "Ворскла" дома от "Карпат" 4:0, а "Заря" в Киеве от "Динамо" 5:0. Разгром был и в этом матче. На этот раз все ограничилось тремя голами, и все они влетели в ворота "Ворсклы", команда за два матча пропустила семь голов и не забила ни одного. Поэтому опустилась на шестое место в турнирной таблице. И может вылететь из топ-6. Столько же очков, как и у полтавчан, у седьмой "Десны". У восьмого "Львова" на один балл меньше.
"Львов" выигрывает принципиальное дерби у "Карпат"
26 мая 2009 года "Карпаты" обыграли "Львов" и фактически отправили соперников в Первую лигу. 3 марта 2019 года "Львов" обыграл "Карпаты" и отправил их в нижнюю шестерку бороться за выживание.
Обеим командам надо было выигрывать этот матч. и не только потому, что это дерби. Но и чтобы в дальнейшем претендовать на попадание в топ-6. Удалось это "Львову". Благодаря автоголу. От Ади Мегремича мяч залетел в ворота "Карпат" после подачи со штрафного.
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Как ни старались игроки "Карпат" хотя бы сравнять счет, им это не удалось. Команда потеряла возможность подняться в топ-6.
Фото тура
К шестидесятой минуты фанаты "Карпат" активно поддерживали команду пением. Все они были в черном и с атрибутикой клуба. Болельщики вывесили единственный баннер "Только Карпаты". А также перевернутый флаг "Львова" (из-за чего случились столкновения). Но после шестидесятой минуты на их секторе начался настоящий карнавал. Арбитру матча Юрию Можаровскому (львовянину доверили судить львовское дерби) даже дважды пришлось останавливать игру. Взрывы и яркое шоу раз за разом привлекало больше внимания, чем сама игра на поле.
Салюты от фанатов "Карпат" во время матча против "Львова" (фото: Евгений Кравс)
Теперь "Карпаты" ожидает очередное наказание. Вполне вероятно, что следующий домашний матч против "Мариуполя" команда сыграет при пустых трибунах.
"Мариуполь" рвется в топ-6
Довольно интересным оказался и матч в Александрии, где местная команда принимала "Мариуполь". Последние изо всех сил пытаются попасть в топ-6. В предыдущем туре они обыграли "Олимпик". Были близки к тому, чтобы вывезти три очка и в матче против "Александрии". И на девяностой минуте пропустили гол от Евгения Банады. В итоге ничья. Благодаря ей азовцы таки пробились на пятое место.
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"Александрия" хоть и сохранила за собой третью позицию, но в 2019 году пока не впечатляет.
Цифры тура
12 252. Столько зрителей было на матче "Карпаты" – "Львов". 10 125 зрителей собрал матч в Одессе "Черноморец" против "Шахтера". В предыдущем туре матч "Динамо" – "Заря" на стадион пришло посмотреть 12 764 зрителей. Интерес к украинскому футболу возвращается?
Результаты матчей
Десна – Динамо 1:2
Голы: Картушов, 83 – Кендзера, 25 Буяльский, 68
Черноморец – Шахтер 0:1
Гол: Марлос, 76 (пен)
Заря – Ворскла 3:0
Голы: Силас, 45+1, Громов, 62, Караваев, 77
Олимпик – Арсенал-Киев 0:1
Гол: Вакуленко, 11 (пен)
Удаление: Башлай, 35 (Арсенал-Киев)
Карпаты – Львов 0:1
Гол: Мегремич, 34 (авт)
Александрия – Мариуполь 1:1
Голы: Банада, 90+1 – Зубков, 14
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