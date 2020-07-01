Голкипер сборной Украины и "Шахтера" Андрей Пятов вошел в топ-10 лучших вратарей мира с наибольшим количеством сухих матчей, начиная с 2000 года. Украинец занял седьмую строчку.

Список голкиперов опубликовал Give Me Sport. За последние 20 лет 36-летний украинский голкипер провел 269 матчей без пропущенных голов. Специалисты считают, что украинец добавит в свой актив еще не один сухой матч.

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Первое место по количеству сухих матчей занял бывший вратарь мадридского "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс. Испанец провел в карьере 439 сухих матчей.

На второй строчке располагается итальянец Джанлуиджи Буффон, который в 420 матчах удержал на замке собственные владения. Замкнул тройку лидеров Петр Чех – 391.

Десятку лучших замкнул Микаэль Ландро из "Бастии".

Рейтинг вратарей

Икер Касильяс (Испания) – 439.

Джанлуиджи Буффон (Италия) – 420.

Петр Чех (Чехия) – 391.

Пепе Рейна (Испания) – 343.

Мануэль Нойер (Германия) – 327.

Игорь Акинфеев (Россия) – 316.

Андрей Пятов (Украина) – 269.

Эдвин ван дер Сар (Нидерланды) – 266.

Виктор Вальдес (Испания) – 260.

Микаэль Ландро (Франция) – 253.

Достижения Андрея Пятова

Пятов – основной голкипер "Шахтера" и сборной Украины. В составе дончан неоднократно становился обладателем Кубка Украины, Суперкубка и чемпионом Украины. Обладатель кубка Лиги Европы.

Дважды становился лучшим вратарем Украины (2009, 2010). В рейтинге лучший вратарь мира в 2011 году по версии "Bleacher Report" занял 33 место.

Голкипер является автором наиболее длительной сухой серии в истории национальной сборной Украины – 752 минуты.

Пятов – автор рекорда среди вратарей украинских клубов в еврокубках по отбитым пенальти – 4.

Второй вратарь в истории национальной сборной Украины по количеству сухих матчей.